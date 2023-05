Carlo Ancelotti: "El 'once' ante el Getafe será muy competitivo, pero no voy a arriesgar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistió este viernes en que el 'once' que se enfrente ante el Getafe en la jornada 34 de LaLiga Santander será "muy competitivo", aunque no arriesgará con los jugadores 'tocados', por lo que confesó que "no entendería" que el otros equipos se enfadaran por la alineación que elabore para enfrentarse al conjunto 'azulón'.

"El equipo de mañana será muy competitivo, pero no voy a arriesgar, porque tenemos jugadores frescos. Es un partido exigente, el Getafe está en la lucha por no descender. Necesitamos frescura y energía, por eso el equipo será fresco y con energía", afirmó el italiano en la rueda de prensa previa al derbi madrileño de este sábado (21.00 horas) en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti avanzó que "los jugadores que son duda no van a jugar" este sábado, precisando que Karim Benzema, David Alaba y Rodrygo Goes no completaron el último entrenamiento al no haberse recuperado de algún golpe recibido en el encuentro del martes ante el Manchester City. "Quiero reservar a los jugadores cansados y en duda, pero los que están bien están disponibles. El equipo que salga mañana será muy competitivo", reiteró.

"Los que jueguen podrán recuperar, hay cuatro días hasta el miércoles. El tema físico no existe", explicó el técnico, que reveló que "no entendería" que otros equipos se enfadaran por el 'once' que presente ante el Getafe. "Hay muchos equipos que eligen los partidos, nosotros mañana vamos a ganar con el mejor equipo", aseguró. "Un buen partido mañana te mantiene la buena dinámica y un mal partido genera preocupación que no necesitamos para el miércoles", advirtió.

Además, Ancelotti, que destacó que el equipo está "ilusionado y motivado, como el club" ante el "momento importante" de la temporada que afrontan. E informó del regreso de los ya "totalmente recuperados" Ferland Mendy y Dani Ceballos. "Courtois va a jugar mañana y Vinicius también, aunque no sé si de titular", informó el preparador italiano, que se deshizo en elogios hacia el brasileño.

"Está contento e ilusionado, en este momento es espectacular, si no es el mejor, estamos ahí. Aporta mucho, es un jugador muy determinante, con asistencias, goles", alabó, después de destacar la "calidad" del meta belga. "Es uno de los mejores del mundo. Además, tiene un entrenador de porteros que es muy bueno, Luis Llopis, que nos ayuda mucho, entrenamos con él la salida desde atrás, con trabajo específico. Un portero tiene que utilizar mejor las manos que los pies, pero él hace las dos cosas muy bien", resaltó.

Preguntado por las semifinales ante el Manchester City, que viven la vuelta este miércoles en el Etihad, Ancelotti dejó claro que ni él ni Pep Guardiola son los mejores entrenadores del mundo. "Hay muchos otros", señaló, antes de intentar explicar el espíritu del club para completar remontadas' imposibles', también en baloncesto.

"Es como el lema de 'Vamos Real hasta el final', como un segundo apellido para nosotros. Es algo especial que tiene este club imposible de explicar. Estamos encantados y felices por o que hizo el equipo de baloncesto", aplaudió Ancelotti al equipo blanco, que jugará la 'Final Four' de la Euroliga tras remontar el 0-2 a favor de Partizán.

Y parece que Rodrygo tendrá hueco en la vuelta de las semifinales continentales. "Ha jugado casi todos los partidos importantes porque lo ha merecido. Ha progresado y el equipo maneja muy bien la presencia de tres delanteros de verdad. Ha salido bien y él ha aportado mucho al equipo", expresó sobre el carioca, después de confirmar que "tiene dudas" para la alineación de Manchester, lo que "significa" que el equipo está muy bien.

"Me gusta la manera de entender el fútbol y la vida de José Bordalás. Tenemos amistad y le tengo cariño, le deseo lo mejor", concluyó sobre el técnico del Getafe, equipo al que se enfrenta este sábado en LaLiga Santander.