La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se ha negado a que los jóvenes actuales se conviertan en "la primera generación" a la que los políticos no puedan "prometer un futuro mejor".

Monasterio ha participado este jueves en un encuentro en la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha lamentado que "20.000 jóvenes han abandonado la Comunidad de Madrid" en los últimos años por falta de oportunidades y ha asegurado que ella está en política para tanto sus hijos como el conjunto de jóvenes tengan "una España mejor".

"Me niego a que seáis la primera generación a la que parece que no os podemos prometer eso. No podemos dejaros someter a todo ese ambiente cuando yo creo que depende de vuestra rebeldía", ha defendido la presidenta de Vox Madrid y aspirante a presidir el Ejecutivo autonómico.

Rocío Monasterio ha llamado a la "rebeldía" de los jóvenes para que "luchen" por su "libertad" y no acepten "el pensamiento único" caracterizado por "el fanatismo climático, el género, la familia o la política".

Así, la candidata ha clamado contra un feminismo que "ha borrado del mapa a las mujeres" o ha "arrinconado" y limitado "derechos" a los hombres.

Rocío Monasterio ha constatado la "ilusión" que ve en los jóvenes que se acercan a Vox, a los que llevan "años" dirigiéndose para que "no se dejen arrinconar". "Estamos hartos de imposiciones, de poder hablar sólo en la cena de casa a escondidas", ha subrayado la líder de Vox Madrid, quien ha instado a los jóvenes a arriesgarse a "fracasar" y levantarse.

En la Carlos III, Monasterio ha defendido que la universidad sea "un faro de libertad" y un foro "para discutir ideas", si bien hoy la polarización de las ideas ha llevado, según ha criticado, a que en muchas "Vox no puede entrar".

La candidata a la Presidencia de la Comunidad ha defendido algunas de sus propuestas en materias como vivienda o fiscalidad, sobre lo cual ha reiterado su apuesta por liberalizar suelo para favorecer la construcción de inmuebles y abaratar así el precio de los domicilios y facilitar el acceso de los jóvenes.

En este sentido, ha recordado que su partido ya planteó avales públicos que permitan que los jóvenes puedan tener una hipoteca como los anunciados posteriormente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha advertido de que "sólo con eso" no se conseguirá que el precio baje si no se pone suelo público disponible para construir viviendas.

Rocío Monasterio también se ha mostrado favorable, en materia fiscal, a que la recaudación por los impuestos se destine a ayudar a que los jóvenes puedan tener una casa, pero ha criticado que mientras se los "atraca" con tributos, la Administración gaste en la Comunidad de Madrid "22 millones de euros al año en subvenciones a sindicatos y patronal y 70 en publicidad institucional", o que el Estado dedique "500 millones al Ministerio de Igualdad".

En cualquier caso, ha reiterado la apuesta de su formación por una bajada de impuestos, acompañada de una eliminación de la burocracia y la trabas que favorezcan el emprendimiento y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Monasterio ha cargado contra la Agenda 2030 y ha rechazado que aquellos que "quieren culpar al hombre" de un fenómeno como 'El Niño', que "se repite cada cierto tiempo" y que, según ha defendido, fue el responsable de la hambruna que a finales del siglo XVIII desencadenó la Revolución Francesa, un fenómeno al que "ahora llaman cambio climático".

"Si es culpa del hombre, por qué nadie le dice nada a China, pero sí compra su política del coche eléctrico", ha lamentado la candidata de Vox, quien ha criticado que mientras el país asiático es uno de los que "más contamina" se beneficie de la fabricación y venta de baterías para los nuevos vehículos eléctricos.

En cualquier caso, Monasterio sí ha apostado por "dejar de contaminar" y ha definido a su partido como "conservadores del medio ambiente", ante lo cual ha reiterado su propuesta para instalar placas fotovoltaicas en todas las escuelas de Madrid que permitan reducir el gasto energético y las emisiones.

En materia de migración, por último, la líder de Vox Madrid ha defendido una inmigración "ordenada y controlada", pero ha instado a combatir la entrada irregular de personas que, a su juicio, "alimenta a las mafias" y provoca "inseguridad" en las calles por parte de aquellos migrantes que por su situación "no pueden trabajar" y su única posibilidad es "esconderse todo el día de la Policía".