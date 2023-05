La artista belga Miet Warlop estrena en la Sala Negra de Teatros del Canal la pieza 'After All Springville. Disasters and amusement parks'.

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid contará este fin de semana con el inicio de la 38 edición del festival Madrid en Danza, en la que se darán cita desde el coreógrafo israelí Hofesh Shechter o la belga Ann Van den Broek, hasta algunos nombres destacados del panorama dancístico nacional, como Olga Mesa y Francisco Hidalgo.

El festival coreográfico más destacado de España, que se celebra en la capital y en siete municipios de la región hasta el próximo 11 de junio, despliega su compromiso con la escena artística contemporánea con la presencia de 20 compañías de nueve países, que ofrecerán 14 estrenos de espectáculos concebidos desde la danza contemporánea, la acrobacia, la española, la tradicional, la flamenca o el hip hop, en una apuesta generacional trasversal con figuras históricas, autores consolidados, emergentes y noveles.

Según ha destacado la Comunidad de Madrid, uno de esos nuevos talentos es la artista chilena Florencia Oz, Premio Artista Revelación del Festival de Jerez 2021, que abre Madrid en Danza el 13 de junio, en el Teatro Jaime Salom de Parla, con 'Antípodas'.

En este tiempo ha formado parte del Ballet Flamenco de Andalucía y de las compañías de Rafaela Carrasco, Marina Heredia y David Coria, hasta que en 2021 estrenó su primer espectáculo en solitario, con el que ahora se presenta en el festival madrileño.

A su vez, y dentro de la programación ordinaria de los Teatros del Canal, la artista belga Miet Warlop estrena en la Sala Negra (13 y 14 de mayo) la pieza 'After All Springville. Disasters and amusement parks'.

Con su poesía visual, Miet Warlop plantea desde la comedia una visión surrealista de las relaciones humanas sobre el trágico fracaso de una comunidad, con un aire bufonesco que recuerda a Buster Keaton.

Las representaciones continúan en Canal con el recital 'Debussy y Shostakovich. El mundo de ayer', de Gerhard String Quartet (Sala Verde, 14 de mayo). Las luces y las sombras del convulso siglo XX se reflejan en este programa con dos de las obras más emblemáticas de género del cuarteto de cuerda, el 'Cuarteto en sol menor de Debussy', escrito en 1893, y el 'Cuarteto número 3' de Shostakovich, escrito al final de la II Guerra Mundial.

'CANCIÓN DEL PRIMER DESEO'

Por su parte, la Sala 'José Luis Alonso' del Teatro de la Abadía acoge hasta el 14 de mayo 'Canción del primer deseo', bajo la dirección de Julián Fuentes Reta. La pieza nace del trabajo colaborativo de la compañía junto a Andrew Bovell a lo largo de cinco años y se ancla en tres momentos de la historia de España: 1943, 1968 y el presente, creando un potente y eléctrico retrato de la guerra, la colonización, el rapto, la esperanza, la raíz y el futuro.

En la Sala 'Juan de la Cruz' continúa 'María Luisa', de Juan Mayorga, hasta el 21 de mayo. Con un reparto encabezado por Lola Casamayor, Juan Codina, Paco Ochoa, Juan Paños, Marisol Rolandi y Juan Vinuesa, se trata de la primera obra del dramaturgo desde que asumió la dirección artística de La Abadía, consiste en una comedia sobre la soledad, la vejez y los difusos límites entre la realidad y la imaginación.

El Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial presenta 'Laberintos de memoria', de Adolfo Simón, los días 13 y 14 de mayo, un viaje para que el público que recorra esos lugares, reales o imaginarios, se vea reflejado "en un espejo de ensoñación" sobre su infancia, juventud y madurez y encuentre la evocación para recordar experiencias propias. El tarot como juego del destino decidirá cada recorrido trazado para el público.

Además, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares tendrá el 12 y 13 de mayo sobre sus tablas la obra 'Cabezas de cartel', dirigida por Luis Felpeto.

Multipremiado en el Indifest 2020, ganador del Premio Godoff 2022 y tras una amplia y exitosa gira nacional, este espectáculo llega al Corral, en lo que supone el debut de la compañía Perigallo en la ciudad complutense.

El Centro Cultural Paco Rabal ofrece el sábado 13 de mayo 'Yo soy el que soy', de Aaron Lee y Javier Ruescas, un espectáculo musical basado en la autobiografía del violinista hispano-coreano. A su vez, en el Centro Cultural Pilar Miró se representará 'Un musical de amor improvisado', interpretado por Luis de Pablo, también el 13 de mayo.

Para finalizar, el Centro de Humanidades Sierra Norte ha programado para el 13 de mayo en su escenario 'La cordura loca de Lady Macbeth', de la Compañía Teatro Tribueñe.

SALAS Y MUSEOS DE LA COMUNIDAD

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid también incluye una variada oferta expositiva en los museos y salas regionales. Así, en la Sala Alcalá 31 se puede contemplar 'Todo lo que veo me sobrevivirá' hasta el 9 de junio, dedicada a la producción en la década de los noventa del escultor Juan Muñoz.

Igualmente, la Sala Canal de Isabel II alberga, hasta el 23 de julio, 'Madrid/ Moda a pie de calle', que permite ver los reportajes de moda que realizó la fotógrafa Joana Biarnés (1935-2018) y que se concentraron principalmente en Madrid entre 1962 y 1972.

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid presenta 'Los últimos días de Tarteso', la primera gran retrospectiva dedicada en España a esta civilización.

La muestra, que es gratuita y estará abierta hasta el 24 de septiembre, reúne 230 piezas procedentes de diferentes instituciones, ofreciendo por vez primera una mirada integral sobre la cultura Tarteso.

El Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares dedica hasta el 17 de septiembre una retrospectiva a la imagen de las fiestas tradicionales en las tierras de Miguel de Cervantes bajo el título 'Tradición y fiesta en la tierra de Cervantes', cuyo objetivo es reflejar las tradiciones festivas ancestrales que quedaron descritas por la pluma del escritor alcalaíno más universal, a través de 70 fotografías, realizadas por artistas como Juanjo Albarrán, Carmenchu Alemán o Cristina García Rodero.

40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

El Archivo Regional de Madrid conmemora el 40 aniversario de la creación del estatuto de autonomía madrileño con '40. La Comunidad de Madrid en el Archivo Regional', una muestra que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 10 de diciembre en el espacio ZonaZero.

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya presenta hasta el 25 de junio 'Picasso por los grandes maestros: de Cecil Beaton a Irving Penn', un recorrido por los fotógrafos del siglo XX que tuvieron un papel decisivo en la construcción del mito del artista malagueño, como Man Ray, Cecil Beaton, Robert Capa, Willy Rizzo, Gjon Mili, David Seymour o Irving Penn.

El Ejecutivo regional colabora, asimismo, con diferentes instituciones en la promoción y difusión de la cultura. En ese sentido, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la National Gallery de Londres, presenta la exposición 'Lucian Freud. Nuevas Perspectivas', una retrospectiva dedicada al pintor británico, con motivo del centenario de su nacimiento. Tras su presentación en Londres, podrá verse hasta el 18 de junio en la capital.