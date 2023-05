De acuerdo con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, el territorio ha crecido un 0,8 % del PIB en el primer trimestre de este año, lo cual casi triplica la media española, que ahora es de 0,3 %.

Así pues, Madrid es actualmente el motor económico más potente del país, ya que brinda hasta un 19,3 % del PIB nacional.

Según Javier Fernández Lasquetty, el consejero de Economía, estas cifras son especialmente destacables teniendo en cuenta la crisis económica que ha sacudido a Europa a lo largo de los últimos meses debido a ciertos conflictos políticos y bélicos. Asimismo, el consejero añade que ello ha sido posible gracias a políticas de bajos impuestos, tal y como la rebaja de medio punto del IRPF que entró en vigor en enero del 2022. Esta medida, que se aplicó a casi 2,5 millones de personas el año pasado, permitió un ahorro total de 334 millones de euros entre todos los usuarios.

La mejora de la economía madrileña se ha evidenciado en la mayoría de los sectores, sobre todo en la Industria, en Servicios y en Construcción. Un ejemplo de ello son los datos de la pasada Semana Santa, pues la Hostelería ha facturado un 5 % más que en el 2022 según Juan José Blardony, el director de Hostelería de Madrid. Si bien aún no se han recuperado las cifras previas a la crisis del 2020, las cifras ya se acercan y muestran una clara mejoría económica.

Recuperación económica

Después de una larga crisis de varios años, estos datos se traducen como la tan esperada recuperación económica que ha estado anhelando la comunidad madrileña. A nivel nacional, cabe decir que la economía ha crecido un 0,5 % durante el primer trimestre, lo cual se atribuye principalmente a las inversiones y a las exportaciones. Por lo tanto, se puede afirmar que la recuperación financiera no solo es evidente en la capital, sino que también se plasma en el resto del país de forma generalizada.

Por consiguiente, las empresas españolas vuelven a estar en el punto de vista en términos de inversiones, tal y como Inditex, la cual elevó su dividendo un 29% este año y espera repartir más de 3.730 millones de euros entre sus accionistas. De este modo, se espera que más accionistas apuesten por empresas españolas, sobre todo ahora que es posible invertir de forma sencilla a través de brókeres online. La inversiones en línea no solo permiten diversificar la cartera con acciones, sino que también cuentan con otras clases de activos, tal y como los índices, los bonos o las materias primas.

En definitiva, tanto la economía de la capital como la perteneciente al país en general ha mejorado de forma notable en el último trimestre, lo cual se ha plasmado en más beneficios en sectores como el de la construcción o el de la hostelería. Además, la mejora de las empresas españolas también significa un probable aumento de interés en ellas por parte de los inversores, que ahora tienen la oportunidad de invertir más fácilmente a través de internet.

