El Centro cultural Condeduque acogerá desde esta semana "el flamenco que se reinventa" con obras como 'Yeli Yeli', 'Flamenco Is Not A Crime', de Los Voluble, o el Flamenco Lab Paco de Lucía.

Según ha informado el centro del Área de Cultura, Turismo y deporte del Ayuntamiento en un comunicado, las actuaciones principales comenzarán este jueves 11 de mayo con 'Yeli Yeli' y terminarán el 26 de mayo con el Flamenco Lab Paco de Lucía.

La obra 'Yeli Yeli', de Álvaro Romero, recibe el nombre del ritual del pañuelo de las gitanas y hace referencia a los cantes de alboreá. Los cantantes, Romero y Da Linha, se muestran "inocentes y vírgenes" en el escenario.

Con las letras el autor hace una crítica de pensamiento sobre "quiénes somos y quiénes hemos sido". De esta forma, la escena se convierte en "un jardín en el que florecen cuestiones sobre la memoria histórica, la identidad colectiva, los roles de género o la violencia machista".

Por su parte, Los Voluble presentan 'Flamenco Is Not A Crime' y 'Jaleo Is A Crime' el 26 de mayo, estas obras son dos acercamientos a la cultura crítica que aúna la electrónica y el flamenco a través de la experiencia visual, para componer un discurso "plagado de referencias, capas y matices".

El 18 de mayo tendrá lugar el Flamenco Lab Paco de Lucía. Este será una "residencia artística" para jóvenes talentos del flamenco y a la figura de Paco de Lucía. Durante tres meses, los artistas seleccionados tendrán acceso a todos los recursos de los que dispone la Fundación música Creativa como clases individuales y mentorías con grandes figuras del flamenco como Sara Baras, Josemi Carmona, Antonio Serrano, Farru, Niño Josele o Rosario "La Tremendita".

Las propuestas seleccionadas reciben formación en industria musical y realizan una muestra final para programadores y festivales. Además, el resultado del concierto se graba y se promociona en la fase final del proyecto para promover las contrataciones de los artistas, contribuyendo así a su inserción laboral en la industria musical.

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge ahora dos de las propuestas ganadoras, la que protagoniza la cantaora Aroa Fernández junto al pianista y productor Carlos Civantos, titulada 'Los Metales de la Maya'; y el bailaor, coreógrafo y creador Álvaro Murillo que presenta 'Flamenco Futuro', inspirada en el decálogo de baile flamenco masculino de Vicente Escudero.