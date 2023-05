Díaz Ayuso defiende que hay margen en la región para "con cautela" bajar impuestos

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que hay margen en la región para "con cautela" seguir bajando impuestos y ha avanzado que recuperará la deducción para inversores extranjeros que Vox impidió que se aprobase durante esta legislatura.

' Así lo ha avanzado en un desayuno informativo organizado por 'El Debate' en la capital, donde ha hecho hincapié en que ahora mismo muchos contribuyentes en Madrid ya estarán notando "una rebaja a la hora de presentar su declaración" al estar ya en marcha la deflactación del IRPF y la reducción de medio punto en todos los tramos.

En este sentido, ha recordado que ya se han comprometido a bajar "otro medio punto". Se hará "cuando sea posible" porque esto se tiene que "hacer con criterio, con cuidado" y teniendo en cuenta que, además, van "a trabajar por el pleno Empleo". Además, pondrán en marcha una batería de deducciones fiscales para ayudar a la conciliación, para incentivar el estudio y otras destinadas a mayores.

En cuanto a la deducción para inversores extranjeros que Vox tumbó, Ayuso ha avanzado que quiere ponerla en marcha porque se trata de una medida que busca "paliar el desastre" que está suponiendo, a su parecer, el impuesto a grandes fortunas que "de manera unilateral" ha impuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a Madrid y a Andalucía". Para la dirigente madrileña, este impuesto esta "espantando a la inversión y a las grandes empresas".

En este punto, ha deslizado que la medida fiscal que pretendió impulsar "es muy importante" y cree que "hay que estudiarse los temas y hay que saber cuándo se dice no y se tumba" porque probablemente se esté perjudicando "más a los ciudadanos" que a ella. "Hay que tener en cuenta que en un momento vital para España la Comunidad de Madrid no puede parar, no se puede dejar dormir y no se puede desincentivar", ha apuntado.

La presidenta del Ejecutivo madrileña ha sostenido que el incentivo fiscal "lo que busca es atraer no sólo a los ricos" sino "atraer a empresas y a familias clase media de cualquier condición que han estado un mínimo de años" fuera de España.

Preguntada por si este ha sido el mayor error de Vox durante los últimos dos años, Ayuso ha ironizado con que tumbarles los Presupuestos "no estuvo mal tampoco" ni "pararle los desarrollos urbanísticos al Ayuntamiento de Madrid con el problema de vivienda que hay". También, ha citado el voto en contra a la Agencia de Ciberseguridad o a la Ley de Economía Circular. "Ha sido un cúmulo en los últimos meses que nos ha llevado a tomar cada uno caminos distintos", ha indicado.