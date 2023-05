Incendio de matorral en Talamanca de Jarama

Un total de 12 dotaciones de bomberos de la Comunidad, tres de ellas aéreas y nueve terrestres, están trabajando esta tarde en la extinción definitiva de un incendio en la localidad de Talamanca del Jarama, ha informado un portavoz de Emergencias 112.

El fuego, cuyas causas se están investigando, ha comenzado pasadas las 14.30 horas de este lunes a la altura del kilómetro 23 de la M-103. Ha comenzado con pelusa de chopo y luego se ha extendido a matorrales y vegetación propia de la zona, pero no ha afectado a árboles ni a edificios ni instalaciones cercanas.

Los bomberos están refrescando la zona hasta alcanzar el corazón del incendio. El fuego se encuentra ya perimetrado aunque no controlado ya que hay puntos calientes en el interior. No hay riesgo de propagación, ya que no se espera que cambie radicalmente la fuerza del viento. Aún se desconoce la superficie quemada, pero es superior a una hectárea, han indicado las mismas fuentes.