Martínez-Almeida explica su vídeo con aficionados del Osasuna: "No moví un músculo, pensé el lío donde me están metiendo"

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este lunes que se alegra de la victoria del Real Madrid contra el Club Atlético Osasuna el pasado sábado que le hizo alzarse con una nueva Copa del Rey y ha explicado que el vídeo en el que sale con aficionados del equipo navarro responde a una "foto" y que él no movió "un músculo".

Así se ha expresado el regidor después de que circulara por redes sociales un vídeo en el que aparecía, en un bar de Sevilla, junto a aficionados del Osasuna que coreaban el nombre de su equipo.

Martínez-Almeida ha explicado que estaba cenando en un bar de la capital andaluza cuando se le acercó un aficionado y "muy amablemente" le pidió que se hiciera con él una fotografía. "Cuando me lleva al lugar para hacer la foto, hay una mesa llena de gente y empiezan a cantar Osasuna, Osasuna, Osasuna", ha continuado.

"Como verán no moví un músculo, no dije absolutamente nada, porque solo pensaba en qué lío me están metiendo; sabía yo que ese vídeo iba a salir, y que la gente iba a decir ya está el del Atleti con el Osasuna, pero lo que es bueno para el Real Madrid es bueno para la ciudad de Madrid, y espero poder recibirlos en Cibeles", ha manifestado.