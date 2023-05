La VII edición del festival Flamenco Madrid, que tendrá lugar del 14 al 27 de mayo, reforzará la oferta para público familiar e incrementará la presencia de cine documental en torno al flamenco en Cineteca Madrid.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se centrará en los más pequeños con el objetivo de "acercar el flamenco a la infancia a través de un formato adaptado basado en el juego y con espectáculos destinados a un público familiar", ha explicado el director artístico del Festival, Ángel Rojas.

Así, la primera cita familiar es con José Suárez El Torombo, en Espacio Abierto. Quinta de Los Molinos con el estreno de un taller de compás flamenco titulado 'Un pasito al pie de la letra' el 14 mayo a las 13 y 18 horas. Según el artista, "el flamenco es la letra popular del pueblo y de los niños, se hace poesía y la poesía se canta".

La segunda propuesta tendrá como escenario La Casa Encendida, que se suma este año por primera vez a Flamenco Madrid, y lo hace con el espectáculo 'El árbol del flamenco' de la Fundación Alalá, una obra de teatro musical en la que suben al escenario 26 niños y jóvenes que desplegarán todas las disciplinas flamencas: baile, cante, toque y percusión.

Así, han destacado que la Escuela de Arte de la Fundación Alalá es un proyecto de integración que se desarrolla en el polígono Sur de Sevilla y que apuesta por el flamenco como herramienta de transformación social.

'El árbol del flamenco' parte de una idea original de Emilio Caracafé, profesor y alma máter de la Escuela, a partir de la cual se ha montado una dramaturgia que realiza un recorrido por la historia y los diversos palos y estilos del flamenco.

De igual modo, esta obra invita a reflexionar sobre la ecología y la preservación del entorno, atendiendo a uno de los principales objetivos de la fundación: la educación en valores de niños y jóvenes.

FLAMENCO A TRAVÉS DEL CINE

Para el director artístico del festival, el lenguaje cinematográfico permite "acercar el flamenco en todos sus prismas". Así, el 16 y 17 de mayo se podrá disfrutar en Cineteca Madrid de los documentales 'Canto Cósmico. Niño de Elche', dirigido por Leire Apellaniz y Marc Sempere Moya, e 'Impulso', de Emilio Belmonte.

El primero de ellos se aproxima al músico a través de personas relevantes en su vida y obra. C. Tangana, Angélica Lidell, Pedro G. Romero, Raúl Cantizano, Israel Galván o Paqui y Aladino, sus padres, son solo algunas de las voces que, unidas a la suya propia, dibujan este retrato del Niño de Elche.

Por su parte, 'Impulso' se adentra en el proceso creativo de la joven bailaora y coreógrafa Rocío Molina en un recorrido por la concepción y preparación de un nuevo e innovador espectáculo.

A Cineteca Madrid también llegará el 18 de mayo 'Mujer. Una mirada contemporánea a través del arte', que contará con la presencia de su director, Mariano Cruceta, y de Paco Grágera, asesor cultural de la obra. Ambos, junto con las intérpretes Mariana Collado y Gloria Solera, propiciarán un encuentro con el público al finalizar la proyección.

Este corto muestra una mirada contemporánea sobre el vínculo poético establecido entre el arte y el amor, implícitos en el continuo movimiento del ciclo vital que se representa a través de la expresión de la feminidad, la danza, la música y la palabra de tres figuras fundamentales de la lírica española: Federico García Lorca, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

Asimismo, el 19 de mayo se presentará la proyección de 'Antonio Canales, bailaor', dirigido por Raúl Rosillo. Un documental que retrata a esta figura del baile flamenco y de "reconocible personalidad", que llegó a lo más alto de su profesión adquiriendo fama mundial.

Este filme repasa los 30 años de trayectoria de Canales a través de vanguardistas y apabullantes puestas en escena, imágenes de archivo, sus propias palabras y testimonios de personalidades como Cayetana Martínez de Irujo, Jorge Javier Vázquez, Soleá Morente o Antonio Dechent.

La penúltima cita con el cine será 'Pa'traìs ni pa'tomar impulso' el día 20. Dirigida por Lupe Pérez García, es la historia de Carmen Mesa, una mujer "valiente y apasionada" que lucha por el baile flamenco, su sueño.

Este baile será su compañero de aventuras en la cuadrícula de Buenos Aires, en su Andalucía natal y por los polvorientos caminos de Los Andes. La artista, además, actuará con su espectáculo 'Yo me lo guiso, yo me lo como' en el Teatro Flamenco Madrid el lunes 15 de mayo.

Así, el ciclo de proyecciones terminará con 'Se Prohíbe el Cante', del director Félix Vázquez, obra que retrata el viaje por Andalucía de la cantaora sevillana Esperanza Fernández, con la intención de recuperar la memoria de las peñas flamencas. Este recorrido estará acompañado por figuras como Arcángel, Miguel Poveda, Marina Heredia, Rocío Márquez y Jesús Méndez, entre otras.

ELECTRÓNICA Y FLAMENCO EN EL CONDEDUQUE

Otra de las propuestas más vanguardistas de la programación tendrá lugar el 26 de mayo en el Centro de cultura Contemporánea Condeduque, que recibirá 'Flamenco is not a crime' y 'Jaleo is a crime'.

Dos acercamientos desde la remezcla, la cultura crítica y el live cinema propiciados por Los Voluble para aproximar dos géneros como la electrónica y el flamenco. Inspirados por el movimiento 'free party is not a crime', presentan una propuesta en la que el flamenco y la electrónica se cruzan con la cultura crítica y el political remix video.

Pedro y Benito Jiménez proponen así estas dos aproximaciones directas al flamenco y sus contraposiciones: el purismo frente a la vanguardia o la experimentación, la actitud frente a la aptitud flamenca o su paralelismo y conexión con otros géneros musicales como el gqom, footwork, dub experimental, grime o reggaeton, entre otros muchos saltos estilísticos.