El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este viernes al Partido Popular de que su formación no aceptará ningún "trágala" tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo ni es su "coche escoba", por lo que si quiere su apoyo tendrá que negociar.

"Nos hemos portado demasiado bien. Hasta aquí hemos llegado", ha advertido Abascal al alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. El líder de Vox ha marcado así las primeras líneas de negociación tras la campaña durante el acto de presentación de candidatos de la Comunidad de Madrid, celebrado en un auditorio del barrio de Hortaleza ante más de 2.000 personas.

"Que detestemos a Sánchez no significa que aceptemos un trágala y tengamos que apoyar todo lo que haga o deje de hacer el PP en la Comunidad de Madrid", ha insistido aplaudiendo a sus candidatos, Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith, a quienes ha reconocido el papel "más difícil" de toda España ante unos dirigentes 'populares' que están "beatificados".

Según ha subrayado, Vox se presenta a las elecciones para defender sus "principios y convicciones" y así será también tras los comicios. De hecho, cree que Vox se ha portado "demasiado bien" hasta ahora en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, donde el PP ha tenido el apoyo "gratis total". "Pero hasta aquí hemos llegado", ha avisado subrayando que "las cosas no van a seguir siendo así".

Abascal se ha preguntado qué gratitud ha recibido Vox por su apoyo a los 'populares' en toda España y ha advertido de que a partir de ahora, si el PP quiere su apoyo, tendrá que negociar. Para ello ha preguntado qué modelo elegirán los de Alberto Núñez Feijóo: el de Castilla y León donde ha sido posible el pacto o el de Extremadura, a cuya candidata ha criticado.

Además, ha insistido en que no es suficiente "un simple relevo" a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y ha preguntado al PP si está dispuesto a derogar leyes y cambiar políticas de verdad. "Estos años hemos actuado con un sentido de la responsabilidad extraordinario. Y lo vamos a seguir haciendo, con sentido de la responsabilidad, pero con toda la ambición y sin aceptar ni un solo trágala de aquellos que piensan que somos el coche escoba de los que ellos traicionan", ha remarcado.

"NO BASTA CON GUERRA PROTOCOLARIA"

Abascal, que ha censurado que Vox ha sido víctima de "chantajes" durante los últimos meses, ha insistido en que su formación "detesta" a Sánchez pero no por ello va a callar las cosas que no le gustan en la Comunidad de Madrid, como el precio de la vivienda, el "adoctrinamiento" en las escuelas o la presencia de menores inmigrantes no acompañados.

"Tienen que elegir si van a hacer lo mismo o de verdad quieren participar de una alternativa --ha insistido a los 'populares'--. Dicen que Madrid será la tumba del sanchismo, pero no queremos sanchismo del PSOE ni sanchismo del PP".

Es más, ha reivindicado que no basta con "una guerra protocolaria", en alusión a la polémica con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Abascal ha dicho apoyar la exclusión de Bolaños del acto --"es una manera de protegerle, la gente probablemente le ve y siente ganas de lanzarle al Manzanares--, pero ha insistido en que eso no es suficiente porque "no vale la política pequeña".