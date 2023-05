La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado que le llama la atención el "tono de homilía bolivariana" con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla de respeto institucional cuando "hace unas semanas estaba insultando" a Madrid.

Preguntado por el incidente del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en el Dos de Mayo, Sánchez señaló que "quien no respeta las normas pierde la razón". "Algo que no podemos olvidar son unas mínimas reglas para la convivencia, en una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas", declaró.

En una entrevista, Ayuso ha criticado que el presidente hable de respeto institucional cuando "hace tan solo una o dos semanas estaba en la tribuna del Senado insultando directamente a la Comunidad de Madrid, a mí, y su portavoz, apercibida nuevamente por la Junta Electoral", insultando al PP.

La presidenta ha sostenido que son "ellos" quienes están "utilizando las instituciones" para hacer campaña y para demostrar que "mandan, que ellos lo pueden todo".

En este punto, ha indicado que al ser capaces de intervenir "el precio de la vivienda" y "las empresas" o de "modificar el Código Penal a gusto de delincuentes" se ven capaces "de cualquier cosa". Considera que llegar a los sitios "pidiendo alto a la autoridad" demuestra "muy poca categoría por parte de un gobierno que piensa que todo le pertenece".

En cuanto al papel de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, a diferencia de Bolaños, sí fue invitada a la tribuna de autoridades del acto cívico-militar del Dos de Mayo, Ayuso se imagina que ella pensaría "que las cosas no se hacen así" y que si "uno no es invitado, no se presenta por las bravas en un sitio".

La dirigente madrileña ha asegurado que Robles "estuvo incómoda" porque veía "que la gente estaba pitando a Bolaños porque estaba creando un mal ambiente horrible" y, de hecho, ha desvelado que la ministra "sopesó bajarse porque estaba en un aprieto". "Yo le comenté que yo prefería, evidentemente, que siguiera, porque es que los que estábamos en esa tribuna no teníamos la culpa de nada", ha desvelado.

Para la también presidenta del PP de Madrid, "lo que no se puede llevar es al extremo la situación" porque era un día que solo tenía que haber sido "de festividad". "Este 2 de mayo es una fiesta que representa a los españoles y al pueblo de Madrid luchando por su soberanía. Era un día de celebración, de libertad, un día popular que tenía unos premiados de primera categoría", ha defendido.