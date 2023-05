La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital, Begoña Villacís, ha propuesto este jueves una ayuda o beca a la persona cuidadora como la que se dispensa en el Ayuntamiento en el caso de personas mayores o incapacitados que llegue también a familias con hijos menores de edad.

Así lo ha indicado durante un acto en la sede nacional de la formación para presentar 'Una revolución demográfica para España' junto a la eurodiputada Eva Poptcheva, y la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, en el que han presentado un paquete de medidas para favorecer la conciliación y las políticas de natalidad.

Durante su intervención, la candidata de la formación 'naranja' a la Alcaldía de Madrid ha puesto el acento en las dificultades que presenta la maternidad para los progenitores trabajadores y ha advertido ante una tendencia en las nuevas generaciones que apunta que "muchas niñas ya no quieren ser madres".

En este marco, ha planteado medidas para facilitar esa conciliación mediante ayudas al cuidador. "Nosotros vamos a proponer una beca precisamente para el cuidador, para que todas las familias se puedan beneficiar. Las familias que ya tenemos un servicio en el Ayuntamiento de Madrid que es de ayuda a domicilio, pero lo tenemos solo para las personas mayores y las personas que tienen algún tipo de incapacidad. Y nosotros lo queremos extender a las familias que tengan hijos menores precisamente para garantizar que tienen ese apoyo", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que Cs ya llevó en su programa para los comicios de 2019 una beca escolar para las escuelas infantiles con el objetivo de que los niños que no podían utilizar las públicas pudieran acudir a las privadas. "A día de hoy, 1.698 las familias que se están beneficiando de esa beca infantil y vamos mejorando la progresión cada año", ha explicado.

También en esta línea de apoyo a las familias, ha puesto sobre la mesa otra relacionada con el deporte con el programa en todos los distritos de Madrid para simultanear las clases de los niños con las clases de los padres. "Eso va a permitir que muchas madres que toman la decisión de dejar el deporte porque acaban de ser madres ya no tengan que hacerlo", ha explicado.

Finalmente, Villacís, madre de tres hijos, ha subrayado las dificultades que atraviesan las familias numerosas para cargar contra las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Yo no entiendo personalmente esta cruzada por parte del presidente del gobierno y de los partidos que están al frente del gobierno contra las familias numerosas. No lo entiendo. Me gustaría que viviese algún día, un día en mi casa y yo mi ejemplo, no me importa hablar de ello. Yo soy madre de familias muy numerosas, voy a añadirle más apellidos, separada. Las necesidades logísticas que tenemos los padres de familia numerosa son altísimas", ha explicado.

AYUDA UNIVERSAL DE 1.000 EUROS

Además, Ciudadanos ha propuesto otorgar una ayuda universal de 1.000 a las personas que tengan un bebé y otra, complementaria, de 1.200 mensuales hasta que el niño cumpla 12 años, en el marco de un paquete de medidas destinadas a favorecer la tasa de natalidad en España, que es la segunda menor de la Unión Europea (UE).

Según ha explicado la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, el partido 'naranja' quiere "cambiar el chip" en torno al problema de la natalidad en España y, para ello, han articulado una batería de medidas que han llamado 'A por el segundo hijo'. "España se tiene que poner con este tema con seriedad", ha urgido.

Así, Ciudadanos también ha planteado eximir a las empresas de pagar las cotizaciones sociales al contratar a personas que tengan un hijo menor de tres años o dos menores de doce para evitar la "penalización" que supone la maternidad y la paternidad en el ámbito laboral.

Según ha explicado Arrimadas, el paquete completo de medidas permitiría un ahorro aproximado de unos 25.000 euros por el primer hijo y 41.500 por el segundo. El objetivo es ampliar una serie de beneficios que ya existen para familias numerosas o con niños con discapacidad, lo que la portavoz parlamentaria ha llamado "red de apoyo", a las familias con dos niños.

OTRAS AYUDAS PARA FOMENTAR LA NATALIDAD

Estas medidas se suman a otras ya anunciadas por el partido de Patricia Guasp previamente, como una reducción de diez puntos en el IRPF a todas las familias a partir del segundo hijo y del primero en el caso de las monoparentales; la bonificación del cien por ciento del coste de los "gastos imprescindibles" asociados a tener hijos, como el transporte escolar, el comedor escolar y las actividades extraescolares; plazas en guarderías públicas y privadas sin coste; y la jornada laboral flexible. Asimismo, han abogado por garantizar la gratuidad de la reproducción asistida.

"Estamos cansados de vivir en un país que ayuda más a los delincuentes y okupas que a los trabajadores y a las familias normales", ha zanjado Arrimadas.