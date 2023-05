Terol critica el sistema "foto-rojo" en Alcorcón: "No mejora la seguridad vial, solo busca recaudar"

El candidato del Partido Popular para la alcaldía de Alcorcón, Antonio González Terol, ha criticado el gasto de 237 mil euros en la instalación del sistema "foto-rojo" en la ciudad. El sistema, que se utiliza para sancionar a aquellos conductores que se salten los semáforos en rojo, ha sido instalado en seis vías de la ciudad según el pliego de condiciones técnicas publicado por el Ayuntamiento de Alcorcón.

Según Terol, el objetivo de este sistema no es mejorar la seguridad vial ni concienciar a los conductores, sino que tiene un afán confiscatorio. Además, ha asegurado que el actual gobierno socialista no pondrá en marcha el sistema hasta después de las elecciones para no perjudicar su imagen.

"Queremos cámaras para controlar a los delincuentes que vienen a delinquir y no para sancionar a los vecinos que pagan sus impuestos", ha afirmado Terol. Según el candidato popular, el problema de seguridad en la ciudad no tiene que ver con la seguridad vial, sino con el aumento del índice de criminalidad, robos en establecimientos, robos a vecinos y agresiones sexuales.

Si resulta elegido alcalde, Terol ha prometido instalar cámaras de videovigilancia en todos los accesos y salidas de la ciudad para luchar contra la delincuencia. El candidato ha dejado claro que su prioridad será proteger a los vecinos y acabar con la inseguridad en Alcorcón.

En cuanto a la instalación del sistema "foto-rojo", Terol ha afirmado que el actual gobierno socialista no ha sido valiente al no activarlo hasta después de las elecciones. "El nuevo gobierno del PP será quien asuma esas sanciones y el malestar ciudadano", ha añadido el candidato.

Con estas declaraciones, González Terol se presenta como una alternativa firme y segura en materia de seguridad para los vecinos de Alcorcón.