Arganda.- Hita: "Quiero seguir siendo el alcalde de todos los argandeños, como he demostrado en los últimos 8 años"

El alcalde promete ampliar el centro de mayores y la escuela de música y danza y una Ciudad Deportiva, coincidiendo con el nombramiento de Arganda como Ciudad Europea del deporte 2024

El primer edil de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha afirmado que quiere "seguir siendo el alcalde de todos los argandeños", si así lo deciden los ciudadanos en las urnas el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales. "No hay que ser alcalde solo de los que te votan, sino de todos. Yo lo he demostrado en 8 años, frente a aquellos que solo quieren gobernar para los que les han votado", ha esgrimido.

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV Madrid', , Hita ha asegurado que la ciudad está "muy bien" y que eso se puede medir en la calle. Además, ha destacado el "buen ambiente político" que se respira en Arganda. "Hay quien se empeña en traer ahora la crispación, pero la gente lo rechaza. Van a fracasar quienes apuesten por una oposición dura, porque esto no funciona en Arganda, donde la gente puede opinar y sentir lo que quiera", ha subrayado.

De hecho, el regidor argandeño ha defendido una campaña electoral basada en propuestas "y no en las políticas de enfrentamientos con otras administraciones". "Huimos como de la peste de ese enfrentamiento de la política por la política, de aquellos que nunca hacen propuestas y siempre denostan a los demás. Yo hago valer a mi equipo y mi experiencia, mi conocimiento sobre Arganda, mi saber hacer, pero no voy a denostar a los demás. La confrontación aquí no ha cuajado nunca. Arganda es una ciudad tranquila y serena y lo va a seguir siendo", ha señalado.

Hita ha puesto como ejemplo de buena política el equilibrio de las arcas públicas municipales logradas en sus mandatos. "Cuando llegamos al Ayuntamiento en 2015 la deuda era de 156 millones de euros y ahora todavía tenemos 90 millones. Hemos reducido mucho la deuda y eso nos ha permitido sanear al Ayuntamiento. Ya no estamos en riesgo de quiebra, ni entre las ciudades más endeudadas del país. Hemos hecho un trabajo importante para estabilizar el Ayuntamiento y poder realizar inversiones, como se ha visto en los dos últimos años", ha apuntado.

Durante la entrevista en 'Canal 33', el también presidente de la Federación de municipios de Madrid (FMM) ha recordado que esta legislatura ha sido "muy dura" con el COVID-19, ya que en la etapa más grave de la pandemia "muchos alcaldes se iban a la cama llorando porque no sabían qué más hacer para salvar a muchos vecinos". Asimismo, se ha acordado del temporal de nieve de 'Filomena' o de las dos inundaciones que sufrió Arganda del Rey en los últimos cuatro años.

Entre lo positivo, Hita ha mencionado la reactivación del polígono industrial, el segundo más importante de la región. Desde 2015, hay un 20% más de empresas y un 25% más de trabajadores en él. Asimismo, ha señalado que continúan las modificaciones urbanísticas para poner en marcha la nueva plataforma logística, mientras que en el futuro centro comercial las primeras obras están cerca de empezar, según la reciente conversación que ha mantenido con sus promotores.

Además, continúan los trámites para la futura aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arganda. "Está en una fase en la que promotores pueden comentar sus inquietudes, pero el plan progresa muy adecuadamente". "Queremos un crecimiento sostenible, igualando el crecimiento de los servicios con los de la población y así lo voy a hacer", se ha comprometido el primer edil.

PROPUESTAS DE FUTURO Y CRÍTICAS AL Gobierno Regional

Guillermo Hita también avanzó en la entrevista algunos de sus proyectos a futuro, si logra ser reelegido en los comicios, entre los que aparece un nuevo centro de mayores, porque el actual tiene 6.000 plazas "y necesitan ser duplicadas". Otra nueva inversión sería la Ciudad Deportiva, ya que el 31% de los vecinos hace deporte, una cifra "muy importante". Además, Arganda ha sido recientemente nombrada Ciudad Europea del Deporte 2024.

El primer edil argandeño también ha prometido la ampliación de la escuela municipal de música y danza y aumentar en general las dotaciones para la población. "Hemos recibido mucha población en la ciudad en los últimos años. Y me consta que en los barrios nuevos están encantados con Arganda, con buenas calidades en edificios y con un ratio de equipamientos con mucha calidad, pero tenemos que seguir avanzando en servicios", ha indicado.

En este punto, Hita ha criticado la situación sanitaria en el municipio. Ha puesto como ejemplo que en el pasado puente festivo el centro de emergencias de Atención Primaria no ha contado con médicos, "una barbaridad para una ciudad de 60.000 habitantes". "Además, no ha habido en esta ocasión preelectoral ningún anuncio de ampliación del hospital, que tiene una planta sin construir que se podía aumentar el número de camas, y donde también se puede aumentar la zona de urgencias y quirófanos. Pienso que Arganda está maltratada en el ámbito sanitario, como otras muchas ciudades, pero Arganda especialmente", ha apostillado.

INSTA A "TOMARSE EN SERIO A LOS MUNICIPIOS"

Como presidente de la FMM también ha lanzado críticas al Ejecutivo autonómico porque su política de atención a los municipios "no ha sido la mejor". "Esta legislatura hemos hecho mucho municipalismo. Los ayuntamientos han tenido voz propia. Nada funciona en la región bien sin los ayuntamientos y eso lo tenemos que entender todos, sobre todo la Comunidad de Madrid. Debe tratar bien a los alcaldes y tomarse en serio a los municipios de una vez por todas", desea.

Por último, Guillermo Hita ha destacado la variedad de actividades deportivas y culturales que programa el Ayuntamiento, entre las que citó la pasada Semana Cervantina, y las futuras fiestas de septiembre, con su Feria de Novilladas, concurso de recortes y conciertos de primer nivel, ya preparadas. "Las Fiestas de Arganda son de las más importantes de la región y por eso hemos pedido que se cataloguen como Bien de Interés Cultural para que cada vez acudan más turistas", ha finalizado.