Alcorcón, la ciudad más limpia... según la OCU (y no, no es una broma)

La ciudad más limpia de Madrid es... ¡Alcorcón! ¿En serio? ¿Alguien ha visto Alcorcón últimamente? Porque la última vez que pasé por allí, me pareció que estaba más sucia que el lecho del río Manzanares. Pero claro, qué sabré yo, que solo tengo ojos y nariz para percibir la realidad. Supongo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha utilizado una técnica de medición muy avanzada, que consiste en cerrar los ojos y taparse la nariz.

Porque si no, no se entiende que le hayan dado el premio de Ciudad Más Limpia de Madrid a Alcorcón. ¿Acaso no han visto las paredes grafiteadas, los parques sin limpiar, las vallas caídas, las ratas paseando, las garrapatas acampando en los jardines y las basuras fuera de los cubos? ¿O es que todo eso forma parte del encanto de la ciudad? ¿Será que la OCU ha inventado una nueva categoría de limpieza: la suciedad chic?

Pero claro, lo importante es ganar un premio, aunque sea a costa de ignorar la realidad. Al fin y al cabo, estamos a 20 días de las elecciones municipales, y hay que hacer todo lo posible por conseguir votos. Y si eso implica otorgar premios sin sentido a ciudades sucias, pues se hace y ya está. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Los ciudadanos de Alcorcón, desde luego que no, porque están demasiado ocupados esquivando las montañas de basura que hay por las calles.

En fin, felicidades a Alcorcón por su premio de Ciudad Más Limpia de Madrid. Esperamos que lo celebren con una gran limpieza de la ciudad o contratando a más personal de limpieza. Pero bueno, quién soy yo para dar consejos. Seguramente la OCU sabrá mejor que nadie por qué han otorgado ese premio a una ciudad sucia. Quizás sea por el aire puro que se respira gracias al olor de la basura. O por la fauna que habita en las calles, como las ratas y las cucarachas. O porque tiene grandes amigos podemitas. En fin, cada uno tiene sus criterios para valorar la limpieza de una ciudad.

Propongo a los lectores un concurso: que me envíen fotos recientes sobre la limpieza en Alcorcón. Yo las iré publicando aquí debajo según me vayan llegando. Me las pueden hacer llegar a través de este formulario que enlazo aquí.