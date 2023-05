Martínez-Almeida pide el voto para "no depender de Vox" y ve "complicada" la situación de Ciudadanos ante el 28M

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a llamar este jueves a la movilización en las urnas para que pueda revalidar la Alcaldía y "no depender de Vox" en un nuevo mandato así como ha calificado de "complicada" la situación de Cs ante las próximas elecciones del 28 de mayo.

Así lo ha manifestado el regidor, en una entrevista en Telecinco , en la que ha señalado que "hay algunas encuestas que dicen que CS entra y muchas que dicen que no entra y por tanto está en una situación complicada desde el punto de vista electoral".

"Lo que a mí me interesa desde luego es tener la mayoría más amplia posible por varias razones, pero principalmente por dotar de estabilidad al Gobierno de la ciudad de Madrid que creo que es muy importante para no depender de otras fuerzas políticas. El camino más corto para no depender de Vox es votar a Almeida, no tengo ninguna duda, arriesgar con otra papeleta es arriesgar que eso pudiera suceder", ha remarcado a continuación.

Para el primer edil madrileño, el próximo 28 de mayo también servirá para que "todos aquellos que quieren convivir dentro de la diferencia que es la esencia del modelo constitucional aprovechen para trasladar un mensaje a (presidente del Gobierno) Pedro Sánchez".

"Todos aquellos que de verdad pensamos que España tiene que convivir dentro de nuestras diferencias, tenemos que dar un paso adelante y ese paso adelante lo podemos hacer votando el 28 de mayo", ha explicado a continuación.