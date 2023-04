Enrique López pide al delegado del Gobierno que no realice actos que "insulten" o limiten derechos a los madrileños

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha solicitado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que cumpla la Ley y que "por favor" no realice actos que "insulten" o limiten los derechos de los madrileños.

López se ha referido a la autorización para que el próximo 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, se pueda celebrar una manifestación convocada en la Puerta del Sol por afectados por las obras de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, lo que coincide con los actos oficiales que presidirá Isabel Díaz Ayuso por el Día de la Comunidad de Madrid.

"Solo pido que se cumpla la ley y que el delegado sea responsable y realmente cumpla la ley", ha subrayado el consejero, quien cree que el delegado debería primero tener conocimiento de cuándo se celebran los festejos tras manifestar que "la Policía municipal no era conocedora ayer por la tarde de la programación que habría a lo largo del sábado en la Plaza de Cibeles".

"El 2 de mayo se celebra en la Plaza del Sol y en el edificio de la Comunidad de Madrid, no en Cibeles, y que es el martes, no es el sábado. Yo creo que eso es conveniente. Hay que recordarle que es el 2 de mayo y en la Plaza del Sol, no el 29 de abril y en la Cibeles. Dicho esto, yo creo que es necesario que esa manifestación no se produzca ese día ni en ese momento", ha dicho.

"No sólo porque hay actividades programadas con posterioridad al acto institucional sino porque es el día de los madrileños. Los madrileños tienen derecho a disfrutar de la Plaza del Sol ese día en su integridad y también los manifestantes tienen derecho a manifestarse pero es que Madrid es muy grande. La Comunidad tiene 30 edificios públicos para poder manifestarse frente a ellos", ha reseñado.

Así, ha emplazado al delegado de Gobierno a no realizar ningún tipo de acto que pueda insultar o que pueda limitar el derechos de los madrileños.