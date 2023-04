Ikea ha abierto una votación para elegir un monumento sueco a instalar en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz entre tres opciones, el caballo de Dalecarlia, Järnpojke y Monument of the Northernmost of Sweden.

De este modo, hasta el próximo 10 de mayo, los mayores de edad residentes en el Corredor del Henares que lo deseen podrán participar a través de la web: www.ikeallegaatorrejon.es.

El caballo Dalecarlia, procedente de la provincia sueca de Dalecarlia, se ha convertido en todo un símbolo de Suecia. El caballo era un animal muy valioso, un amigo fiel y trabajador que podía tirar de grandes cargas de maderas en los bosques durante los meses de invierno y, en verano, ayudaba a las tareas del campo.

Por su lado, Järnpojke es una escultura ubicada en Estocolmo, la capital de Suecia. Debido a sus reducidas dimensiones (mide 15 centímetros de alto) es considerada una atracción turística "secreta", además de ser el monumento público más pequeño de la ciudad.

Finalmente, Monument of the Northernmost of Sweden, situado en Karesuando, la localidad más septentrional del país, indica las distancias a diferentes puntos emblemáticos del mundo. En la réplica para Parque Europa no faltaría la distancia a Torrejón de Ardoz.

Además, entre todos los participantes se sortearán cinco tarjetas regalo de 100 euros para usar en la nueva tienda de Ikea Torrejón o en compras online, ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.