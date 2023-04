La Guardia Civil de tráfico le había dado el alto en la A-5 al detectar que en el vehículo viajaba un bebé en brazos de un adulto

Las Fuerzas de Seguridad buscan al conductor de los atropellos mortales en Paseo de Extremadura (Madrid), que han dejado dos personas fallecidas y varios heridos, y que se dio a la fuga tras una persecución policial iniciada cuando la Guardia Civil de Tráfico le dio el alto al detectar que en el vehículo viajaba un bebé en brazos de un adulto.

El conductor es un varón de 31 años al que busca la Policía y que huyó a pie, según informan fuentes policiales. Hay otros dos ocupantes detenidos en el lugar de los hechos, entre Paseo de Extremadura y la calle Saavedra Fajardo: un varón herido con contusiones y una mujer que viajaba junto a un bebé de ocho meses, estos dos últimos ilesos.

Fuentes policiales señalaron minutos después del atropello mortal que en el mismo estaban implicados delincuentes comunes, descartando la motivación terrorista.

COCHE DETECTADO A MEDIA MAÑANA

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el coche modelo Mercedes fue detectado a las 12.50 horas en el kilómetro 6,406 de la A-5, en Leganés, viajando en su interior un menor que iba en brazos de un adulto, sin la sujeción reglamentaria.

La Guardia Civil le dio el alto y emprendieron una huida por la M-406 (Alcorcón-Getafe), para circular a continuación por la A-4098 y la M-50, hasta llegar al Paseo de Extremadura.

Fue en esta vía de la capital donde se registraron los atropellos poco antes de las 13.00 horas en tres localizaciones distintas, provocando la muerte de dos personas y heridas en otras cinco.

FALLECIDOS DOS VARONES DE 72 Y 81 AÑOS

Así, a la altura del número 154 del Paseo de Extremadura, Samur-Protección Civil ha confirmado el fallecimiento de un varón de 72 años y ha atendido a un matrimonio de unos 65 años que dado de alta en el lugar y a una mujer de 90 años, la cual ha sido trasladada para su valoración.

Por otro lado, a la altura del número 88 los facultativos han confirmado el fallecimiento de un varón de 81 años, cuyos familiares han tenido que ser atendidos por un psicólogo del SAMUR.

Asimismo, a la altura del número 1, en la confluencia de Paseo Extremadura con Saavedra Fajardo, el SAMUR ha atendido a dos personas, uno por contusiones leves y otro por crisis de ansiedad. El psicólogo de SAMUR-Protección Civil también se ha trasladado a comunicar la noticia a familiares del primer fallecido.

POLICÍA MUNICIPAL ASUME LA INVESTIGACIÓN

En declaraciones a los medios desde el lugar del arrollamiento, Fernando Argote Cardeñosa, comisario de la Policía Judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación, ha explicado que el conductor del vehículo ha logrado huir del lugar, según los primeros indicios, y se trata de localizarle.

En este sentido, el comisario, que ha pedido prudencia al estar "en plena investigación", ha explicado que se trata de un vehículo "que venía de lejos" y que se ha dado a la fuga de la Guardia Civil de Tráfico y en la huida ha arrollado a estas personas.

"A partir de ahora, lo que vamos a hacer es todo el trabajo necesario por parte de Policía Judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid, para al final poder determinar cómo ha sido, las causas, las consecuencias, todo lo que haya, porque lo que hay son dos víctimas que son las que creo que debemos de hacer justicia", ha subrayado.

Así, ha explicado que se revisará exhaustivamente el turismo implicado para su inspección y búsqueda de huellas y pistas. A simple vista, ha indicado, el estado en el que ha quedado el parabrisas, apunta a que "no iba a velocidad bajita".

"Lo que vamos a hacer es una investigación lo más exhaustiva posible para que al final tanto Fiscalía como el Juzgado determinen si ha podido ser una imprudencia o no, o ha podido ser algo intencionado. Pero según todos los visos y hasta si quieren me mojo, es una imprudencia", ha indicado el comisario, que ha precisado que imprudencia no significa accidente. "Es un siniestro que se podría haber evitado y de unas personas que se han dado que han huido de un vehículo", ha explicado.