La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha recordado este jueves a la candidata del PSOE a la Alcaldía, Reyes Maroto, que el urbanista que ocupa el número 9 de su lista electoral, Antonio Giraldo, defiende que la Puerta del Sol sea una "plaza dura" sin árboles.

Fue ayer cuando Maroto reprochaba al PP no tener un proyecto de futuro para la ciudad y lo ejemplificó en la reforma de la Puerta del Sol, que no ha "renaturalizado" el espacio y no se plantea como un "punto de encuentro".

A través de Twitter, hoy García Romero ha recuperado varios comentarios realizados por Giraldo para analizar la última reforma de este icónico emplazamiento de la capital. "Querida Reyes, tu urbanista de cabecera tiene algo que decirte", apunta Romero en una red social en la que Giraldo comparte y explica curiosidades urbanísticas de Madrid.

Según recoge un tuit del pasado 15 de julio, el urbanista defendía que Sol "debe seguir siendo una plaza dura". "Ya era una reforma dura. Esta reforma no la endurece más de lo que ya era, desde 1857, o incluso antes", afirmaba el ya número 9 en la lista electoral que encabeza Maroto por el PSOE.

Así, afirma que "Sol nunca, jamás, ha tenido árboles ni ha sido una plaza estancial". Recuerda además que el suelo de la plaza es "casi hueco" por las estaciones de Metro y Cercanías y que el espacio "necesita ser un espacio vacío".

"Necesitamos ciudades verdes y muchas plazas arboladas, pero necesitamos también grandes espacios de encuentro donde manifestarse, donde celebrar cada año nuevo, donde hacer un 15-M, o donde proclamar una Segunda República", alega Antonio Giraldo.