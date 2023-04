Carlos Blázquez, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Colmenar Viejo, se sienta con MADRID ACTUAL en una entrevista para hablar sobre sus propuestas y metas para mejorar la ciudad.

Licenciado en Derecho, padre de tres hijos y vecino de Colmenar Viejo. Cuenta con una amplia trayectoria en la política de la localidad. Ahora, tras trabajar los últimos cuatro años como primer Teniente de Alcalde, coge el relevo de Jorge García en estas elecciones municipales que tendrán lugar el próximo 28 de mayo.

En primer lugar, después de tantos años trabajando en este municipio, ¿cómo recibió la noticia de que sería el candidato a la alcaldía?

Con mucha alegría, con mucha felicidad. Para todos los que estamos en política local no hay mayor honor que tu partido opte por que seas el candidato que va a representarle. Que Isabel Díaz Ayuso te nomine como candidato en tu municipio, dónde yo he crecido desde pequeño hasta crear mi familia es muy ilusionante.

¿Cómo valora el trabajo que ha realizado hasta ahora en el ayuntamiento y cómo crees que te ha preparado para este futuro reto?

Ha sido probablemente la legislatura más difícil que yo he vivido. Nos ha tocado afrontar unos momentos especialmente malos, sobre todo en la pandemia. Hemos tenido que enfrentar numerosísimos gastos que en ningún momento estaban previstos, lo que ha provocado que ciertas promesas, que en su momento se hicieron, no hayan podido ser cumplidas por este desfase económico que ha habido que solventar.

Creo que el equipo de gobierno lo ha afrontado muy bien, hemos salido reforzados. Hemos sabido estar en los peores momentos a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, las ayudas a los ganaderos o a los comerciantes que lo han necesitado, porque eran momentos críticos con todas las situaciones que habían devenido y yo creo que lo han valorado bien todos los sectores y todos los vecinos. Incluso con Filomena, prácticamente en 24-48 horas teníamos el municipio funcionando y todas las líneas de transporte operativas, cosa que otros municipios no han podido decir lo mismo.

Con lo cual, yo creo que el balance es muy positivo. En el tramo final hemos podido retomar esa labor inversora, esa labor transformadora que el Partido Popular siempre quiere llevar a cabo en los municipios donde gobierna.

Están trabajando en el nuevo plan general, ¿qué supondrá esto para el municipio?

El plan general al final lo que hace es modelar el perfil del urbanismo, estructurar cómo queremos que sea el Colmenar Viejo del futuro. Es probablemente la herramienta más importante, incluso más importante que los presupuestos que se aprueban anualmente, porque es decir cómo será el municipio dentro de unos años.

Para nosotros es capital y estructural sacar este proyecto adelante, porque lo principal es crear un polígono tecnológico para mandar el mensaje de que en la zona norte no sólo se vive bien, sino que también tiene puestos de trabajo para sus vecinos que aportan un valor añadido a toda la sociedad.

Queremos que vengan empresas farmacéuticas, tecnológicas y logísticas que van a, en infinitiva, dar un valor añadido en nuestro municipio. Por eso es de vital importancia, no sólo aprobarlo, sino aprobarlo en el menor tiempo posible.

¿Qué me puede contar sobre el equipo que va a acompañarle en su lista?

Le puedo decir que nosotros pretendemos impulsar una labor transformadora y muy ambiciosa en los próximos años a Colmenar Viejo.

Queremos que se empiece a pensar en Colmenar Viejo no como un pueblo, sino como una ciudad. Somos 56.000 habitantes y queremos mandar un mensaje muy claro de que nosotros vamos a conservar, por supuesto, nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra cultura, por eso somos Villa, desde hace más de 500 años, pero el mensaje de que somos ciudad, tenemos que pensar como ciudad, tenemos que gestionar como ciudad y tenemos que ofrecer los servicios de ciudad es vital.

Para ello necesito mucha experiencia combinada con nuevas incorporaciones, por ello prácticamente de los concejales actuales repiten todos.

¿Cuáles son las líneas maestras de su proyecto político? ¿Es continuista o habrá cambios importantes?

Bueno, es continuista en la parte que queremos seguir invirtiendo mucho en nuestro municipio para seguir mejorándolo, arreglando las calles y los barrios. También que los vecinos cada vez perciban de mejor manera el estado de su ciudad, con mejores zonas verdes, con la eliminación de barreras arquitectónicas y que sea una ciudad cada vez más amable.

Pero por otro lado, sí que va a ser muy disruptiva en el sentido que ya hemos avanzado de pensar como ciudad, de gestionar como ciudad, que es absolutamente vital ese proyecto del Plan General del que estábamos hablando, o algunos otros que queremos hacer como por ejemplo un centro de mayores que merece Colmenar, con las dimensiones que merece y del cual todos los mayores puedan estar orgullosos.

Nosotros proponemos hacer menos inversiones, pero las que se hagan que sean muy ambiciosas y que duren muchísimos años.

Lleva muchos años en el municipio, y ahora como candidato está pisando mucho la calle, ¿qué le piden los vecinos cuando habla con ellos?



Los vecinos piden un poco de todo, pero el centro es una de las cosas que más se presta atención. Poco a poco se va vaciando de gente y tenemos que mirar cómo rehabilitarlo, cómo devolverle la vida que siempre tuvo nuestro casco histórico.

Para ello hay diferentes actuaciones que se pretenden llevar a cabo y una de ellas, por ejemplo, es recuperar el mercado de abastos, que lo pretendemos convertir en una especie de mercado que combine hostelería y venta de productos, pues incluso lo promoveremos para que sean productos de Colmenar Viejo.

¿Cómo ve a Colmenar Viejo de aquí a cuatro u ocho años?

Colmenar tiene un gran presente, pero tiene un mejor futuro. Cada vez se elige más Colmenar como un destino familiar y para desarrollar la vida personal por diferentes circunstancias.

La zona norte tiene un gran valor paisajístico, medioambiental y con un gran valor y esencia de pueblo. Luego es un municipio que está muy bien conectado en general, tenemos problemas como la M607, que en ocasiones está atascada, pero que la Comunidad de Madrid en breve iniciará las obras del tercer carril.

Pero el futuro es todavía mejor. Lo que queremos hacer es fortalecer todos esos valores, esa materia prima que tiene Colmenar Viejo, favoreciendo esa posibilidad de que la gente pueda quedarse aquí a trabajar en esos puestos de trabajo que tengan un valor añadido. También mejorando servicios, atrayendo nuevas inversiones e infraestructuras para que ir reforzando nuestra situación.

¿Primera medida si logra la alcaldía?

Probablemente la primera sea intentar, en el menor plazo posible, sacar adelante el plan general. También hay que pelear por ciertas cosas con la Comunidad de Madrid, como pueda ser poner en marcha las urgencias y ver si se resuelve ya la escasez de médicos. Además, del tercer carril que necesita la M607 que hemos mencionado.

¿Qué les diría a los vecinos para que confíen su proyecto?

Le diría que se ha demostrado que los experimentos no funcionan, que no hay fórmulas o una varita mágica para solucionar los problemas de los vecinos. Si ellos tuvieran que encargarle la gestión de su empresa se lo daría a alguien que sabe gestionar, que tiene experiencia, que tiene formación para ello. No se lo daría a alguien que viene con el cuento de la lechera cuándo realmente nunca ha gestionado.

Nosotros somos un equipo con una altísima formación, con una gran experiencia y que vamos a combinar con nuevas incorporaciones. Son gente con muchísima valía para incorporar nuevas ideas. Vamos a combinar esa experiencia de gestión con esas nuevas ideas. Yo creo que todos optarían porque su empresa la gestionasen desde la formación y la experiencia.