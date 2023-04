El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este miércoles que la Puerta del Sol "no ha tenido árboles jamás" tanto por su configuración histórica como por no ser una zona estancial.

"La Puerta del Sol, insisto, y tengo que recordarlo, no ha tenido árboles nunca, jamás ha habido vegetación en la Puerta del Sol. Es una plaza que no tiene carácter estancial, y los técnicos de Patrimonio Histórico, cuando revisaron el proyecto, son los que nos dijeron que no procedía colocar vegetación por su configuración histórica y, como bien de interés cultural", ha trasladado desde la empresa Clicars, en Villaverde, ante los periodistas.

En este sentido, ha incidido en el hech de que "fueron los técnicos de Patrimonio" quienes así lo establecieron. "Nosotros ahí no tenemos nada más que decir, los que dijeron que no casaba con el carácter no estancial de la Puerta del Sol y que además, por cierto, dificultaba la visión de todo el conjunto arquitectónico de la Puerta del Sol, que es el motivo por el cual tiene declarado como bien de interés cultural", ha señalado. Por eso, ha continuado, han seguido "el criterio de los técnicos de Patrimonio".

Conscientes de las críticas de la oposición a las obras de Sol, ha preguntado si "hizo algo el anterior equipo de Gobierno para que la Puerta del Sol tuviera algún tipo de vegetación". "¿O es que la Puerta del Sol tenía árboles y nosotros nos hemos llevado los árboles por delante? No, el anterior equipo de Gobierno tampoco hizo nada absolutamente en la Puerta del Sol, ni colocó ningún tipo de vegetación", ha lanzado.

Así, lamenta que "vengan las críticas de los que estuvieron cuatro años (en la Alcaldía) y en la Puerta del Sol también hacía calor cuando gobernaba Rita Maestre y sin embargo no hizo absolutamente nada".

"Por eso digo que nosotros lo que hemos seguido son los criterios de los técnicos, que en la Puerta del Sol, por cierto, hay fuentes, en la Puerta del Sol y en las distintas entradas a la Puerta del Sol hay fuentes, como por ejemplo en la calle Alcalá, y que por tanto, dado el carácter de la Puerta del Sol, como bien de interés cultural, históricamente nunca ha tenido vegetación", ha finalizado.