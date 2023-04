La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, explicará este jueves en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las medidas "racionales y eficaces" para hacer frente a las "inusualmente" altas temperaturas para esta época en la capital.

Así lo ha trasladado este miércoles ante los periodistas el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la empresa Clicars. El también candidato del PP a la reelección ha precisado que estas medidas se están perfilando en una reunión con el Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM).

"Inmaculada Sanz nos informará junto al Gobierno de las diferentes medidas que podemos adoptar para paliar los efectos del calor en la ciudad de Madrid y nosotros por supuesto estaremos ahí para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos y de todos los madrileños", ha precisado el primer edil.

Requerido por sus afirmaciones en las que acusaba a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, de "alarmismo", ha reprochado que "olvida que Madrid sufrió una ola de calor (en su mandato) muy similar a la que ocurrió el año pasado y no puso ni un geranio en las calles de Madrid".

"De hecho, (la exalcaldesa) Manuela Carmena puso un tuit en el que literalmente decía que era una pena que no se pudieran paliar los efectos del calor por un decreto del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, esa era la política que se estableció por parte de Rita Maestre en la legislatura anterior", ha reprochado.

En este sentido, Almeida ha insistido en que "las realidades no hay que afrontarlas desde el alarmismo y desde la exageración entre otras circunstancias, porque es cierto que esta semana se van a registrar temperaturas inusualmente altas". "Jueves y viernes vamos a estar en los 30 grados pero la semana que viene van a bajar las temperaturas máximas en la ciudad de Madrid ¿Quiere decir esto que no hay que hacer nada? No", ha abundado.

Apuesta así por adoptar "medidas racionales, medidas exactas, medidas eficaces", y para ello, considera que "hay que dejar trabajar a los técnicos, que sean los técnicos los nos digan qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer". "Lo que hay que hacer es ver cuál es la realidad y actuar con sensatez, con eficacia y con sentido común", argumenta.

Por su parte, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha esta semana un Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas, con medidas como adaptar el horario escolar, vigilancia específica de la climatización en centros sociosanitarios, mayor frecuencia de Metro para evitar esperas en andenes o adelantar un mes el horario habitual de apertura de piscinas.

Ante este Plan, Almeida ha indicado que el Gobierno Regional "no comparte tampoco las tesis de Rita Maestre".