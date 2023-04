El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha advertido este martes de que "a veces la calidad no es suficiente", en alusión a la abultada derrota de sus pupilos frente al Girona FC (4-2) durante la 31ª jornada de LaLiga Santander, quedando descabalgados de la lucha por el título.

"El equipo estaba muy nervioso en la primera parte, esto nos ha afectado. Hemos intentado, y Vinicius también, resolver las situaciones individualmente. Pero se tiene que jugar como un equipo. Si somos un equipo, ganamos contra todos. Si no lo somos, a veces la calidad no es suficiente", ha dicho Ancelotti ante los micrófonos de Movistar Plus.

"No hemos sido contundentes como lo habíamos sido en los últimos partidos. Nos ha faltado contundencia, sobre todo sin balón, y compromiso. Hemos dejado sobre todo transiciones. El comienzo del partido ha sido bueno con balón, pero sin balón hemos dejado demasiado espacio. Y nos han marcado dos goles en las primeras dos situaciones", ha lamentado el entrenador madridista.

Ancelotti ha descrito como "increíble" esta derrota en Montilivi "porque el equipo tenía una buena racha, sobre todo a nivel defensivo". "Es inexplicable lo que hemos encajado si no es por esa falta de contundencia en los duelos, por falta de organización atrás, porque les hemos dejado demasiado espacio...", ha explicado el entrenador italiano.

"Hemos tenido el control del balón, pero todas las veces que salían desde atrás hacían transiciones. Ahí hemos fallado. Y después, cuando hemos intentado entrar en el partido, el 3-1 en un minuto de la segunda parte nos ha cortado las piernas. Estamos muy dolidos, obviamente. Pero tenemos que levantarnos pronto porque tenemos todo en juego todavía. Nos levantaremos", ha vaticinado Ancelotti de cara a las siguientes citas.

"No somos el equipo de esta noche. Ha sido una mala noche y pedimos disculpas", ha espetado, en referencia a los aficionados del Real Madrid que esperaban un triunfo en tierras gerundenses. "Pero tenemos que mirar adelante y volver a jugar como equipo los próximos partidos", ha insistido el técnico merengue.