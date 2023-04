Más Madrid, PSOE, Vox y Recupera Madrid, la oposición al completo, se han unido en el Pleno de Cibeles, el último ordinario del mandato, para tumbar la propuesta presentada por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, dos suplementos de crédito de 92 millones de euros uno, y otro de 6 millones.

Los casi cien millones llegarían a las áreas de Seguridad y Emergencias, Cultura, Economía, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Familias, Obras, Coordinación General de la Alcaldía, áreas Delegadas de deporte y vivienda y los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas o Barajas.

"Estamos en un contexto de prórroga presupuestario", ha recordado Hidalgo, que ha aseverado que esta operación "no supone incremento de deuda". Con ese dinero se pretende "hacer inversiones como la restauración de la Puerta de Alcalá, dos centros de mayores en Latina y Usera, la reforma de Prado 30 como centro cultural, áreas infantiles...". Un total de 30 millones van destinados a inversiones del sur y del este.

El portavoz del Mixto, José Manuel Calvo, ha explicado su 'no' porque "es seguir endeudando la ciudad de Madrid". La edil de Vox Arantxa Cabello también ha tumbado la propuesta porque "no se administra bien". "Al levantarle la regla de gasto, ustedes vuelven a pedir de nuevo lo que tocaba amortizar, que es endeudar de nuevo", ha recriminado, que ve "mucha obra" en la ciudad "pero poca chicha" al "haber gastado como si no hubiera un mañana".

"Este equipo de Gobierno está empeñado en endeudarse", ha criticado la socialista Enma López, que se ha plantado "ante hipotecar a los madrileños para, por ejemplo, convertir Sol en una chapuza y en un secarral".

Desde Más Madrid Miguel Montejo ha arremetido contra "el victimismo sin asumir responsabilidad alguna" que hace el Gobierno municipal. "Han echado la culpa, al empedrado, a la oposición, a los trabajadores de la Agencia Tributaria. Al PP sólo le queda el fundamentalismo ideológico, sólo le queda Vox", ha declarado.

Hidalgo les ha contestado que, con pesar, "hoy toca parar Madrid". "Estoy segura de que no pararían estas inversiones si no estuviéramos en elecciones", ha aseverado.

El déficit presupuestario del ejercicio 2022 comunicado al Ministerio ha sido de 236 millones. Hidalgo concretó en comisión del que la cifra de déficit comunicada al Ministerio de Hacienda relativa al cuarto trimestre y la liquidación del presupuesto posterior "refleja un déficit de 236 millones de euros motivado por aspectos formales al traspasar los saldos a la contabilidad nacional".

"Al estar suspendidas las reglas fiscales no se requiere ningún ajuste adicional por no tratarse de un déficit estructural", enfatizaba Hidalgo. La titular de Hacienda recordaba que la decisión sobre la regla de gasto se tomó desde Europa ante la situación excepcional sobrevenida con la pandemia.

Esto le llevó a apuntar que en 2020, por la pandemia, la recaudación de IBI, IRPF e impuestos especiales cayó drásticamente, motivo por el que el conjunto de los ayuntamientos deberían haber devuelto al Estado un total de 732 millones, 271 de ellos correspondientes a Madrid.

Sin embargo, el Ministerio decidió por primera vez en la historia 'perdonar' esas cuantías a los ayuntamientos. "Todos pensamos que esa compensación tendría un efecto neutro en los déficits" y que se irían produciendo a medida que se llevaban a cabo los pagos, indicaba.

En el cuarto trimestre se hizo una consulta a Intervención General, que "sorpresivamente" dice que los 271 millones correspondientes al Ayuntamiento de Madrid los tiene que imputar, postura ratificada por el Estado en enero de este 2023. "Lo imputamos este año. Es un ajuste netamente formal a efectos de contabilidad porque no influye en las cuentas definitivas", insistía Engracia Hidalgo.