Monasterio apuesta por derogar "todas las leyes de la izquierda desde Zapatero" y "terminar con la deriva globalista del PP"

La presidenta de Vox Madrid y candidata a liderar el Gobierno de la Comunidad, Rocío Monasterio, ha apostado este martes por "mandar un mensaje claro" en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo que "marque el camino" para sacar a la izquierda del Ejecutivo central y "derogar todas sus leyes" desde la época del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, así como con "terminar con la deriva globalista" que observa en el PP.

Monasterio ha participado este martes en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha defendido el cambio que se está produciendo en Europa frente a las ideologías de la izquierda y ha asegurado y que en España Vox representa ese cambio.

En cualquier caso, Monasterio ha llamado "trabajar juntos" para "hacer frente a la izquierda y sacar sus leyes", así como para corregir lo que considera una "deriva globalista" de los 'populares', que "se han rendido a la agenda 2030".

"Por eso es fundamental votar a Vox en mayo", ha defendido, marcando el camino así a los comicios generales de final de año en los que "una mayoría desmonte el Gobierno Frankenstein". "Deroguemos todas las leyes que vienen desde Zapatero", ha remarcado Monasterio, quien ha advertido de que "sólo es posible cambiar el rumbo de España con un Gobierno en el que esté Vox".

En cualquier caso, la líder de Vox en la Comunidad ha reiterado que su partido no está pendiente de las encuestas y se ha mostrado consciente de que tendrán que "ceder" en una futura negociación con otras fuerzas, pero ha advertido de que "si alguien quiere los votos de Vox, tendrá que respetar a los votantes de Vox". "Lo único que pedimos es respeto", ha enfatizado la candidata, quien ha apostado por que el próximo 28 de marzo marque el "comienzo del fin" de las actuales políticas de un PP al que "lo mismo le da ocho que ochenta".

VALORES JUDEOCRISTIANOS "AMENAZADOS"

Para Rocío Monasterio, los valores judeocristianos se encuentran actualmente "amenazados en toda Europa" y ha cargado especialmente contra las leyes de género vigentes en la Comunidad de Madrid, las cuales suponen, a su juicio, un "ataque frontal" a los valores y las familias

"No puede ser que un padre elija un colegio por unos valores pero al ser concertado tenga que abrir la puerta a colectivos con esa ideología de género para mantener la subvención", ha criticado, al tiempo que ha alertado de la imposición a las familias para "hormonar a sus hijos" que deseen cambiar de género bajo la amenaza de "perder la custodia".

En este sentido, se ha referido a la Ley Trans autonómica como una "grandísima irresponsabilidad" que "está llevando a la confusión a muchísimos menores" a los que la Administración "debería proteger y no herir".

La candidata de Vox ha asegurado que "ya se está viendo" a menores acudir a hospitales para "pedir volver atrás" en su proceso de cambio de género, a los que la Comunidad "mutiló", ha llegado a acusar, ya que cuando dieron este paso, ha precisado, la ley estatal "no estaba aprobada.

Sobre este punto, ha criticado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por demorar la derogación de esta norma. "No entendemos por qué dicen que la van a derogar y no lo hacen", ha censurado Monasterio, quien ha reprochado las "largas" recibidas con la propuesta de Vox para suprimir esta norma, algo sobre lo cual ha pedido "que nadie dude" de que lo conseguirán. "No sólo en Madrid, sino en todas las comunidades con leyes similares", ha remarcado.