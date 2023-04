Mónica García propone un plan de choque contra el calor con diez millones para toldos, cubiertas en parques y apertura de piscinas

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha pedido que se ponga en marcha un plan de choque contra el calor en la región, que contemple la inversión de diez millones de euros para toldos en los colegios, cubiertas en parques y la apertura adelantada de las piscinas municipales y autonómicas.

Así lo ha indicado este lunes a los periodistas desde el Círculo de Bellas Artes, tras conocerse que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha esta semana un Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas.

"Me alegro de que haya recogido algunas de las medidas que pusimos la semana pasada, pero queda muchísimo por hacer", ha afirmado la candidata. Además, ha indicado que no le echan la culpa a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del calor y el cambio climático pero sí de "no asumir este cambio climático, ser negacionista y mirar hacia otro lado".

En este plan de choque, la líder de Más Madrid también cree que es necesario contar con sombras en lugares que hacen "efecto isla", además de ampliar las inspecciones en centros de salud y residencias.