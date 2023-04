Apoyo masivo de los torrejoneros a Ignacio Vázquez en su presentación como candidato a la Alcaldía de Torrejón de Ardoz

Ignacio Vázquez, “Nacho”, recibió ayer un apoyo masivo de los torrejoneros en su presentación como candidato a la Alcaldía de Torrejón de Ardoz en el Teatro Municipal Jose María Rodero que se llenó para mostrar su gran respaldo al alcalde torrejonero.

El acto se desarrollo en tono festivo con música en directo, versionando música española de los años 80 y 90 ante un público que en todo momento mostró su entusiasmo por la candidatura de Nacho, como es conocido cariñosamente por los vecinos de la ciudad.

“Volveremos todos a este teatro el sábado 17 de junio, a mi toma de posesión nuevamente como alcalde de Torrejón de Ardoz, ya que esta es mi principal prioridad. Porque, pese a lo que digan los partidos de la oposición, ese día seré elegido alcalde a la vez que diputado, compatibilizando ambas responsabilidades”, recordó Ignacio Vázquez.

El actual alcalde y candidato a la Alcaldía de Torrejón recalcó: “voy a seguir trabajando por el interés de nuestra ciudad y, por ello, os invito a todos los torrejoneros a uniros a esta aventura, que es la de conseguir un lugar cada vez mejor donde desarrollar nuestros proyectos de vida, sea cual sea vuestra ideología”.

“Vuelvo a ser candidato a la Alcaldía de Torrejón de Ardoz, por todo lo que queda por hacer por y para los vecinos de Torrejón. Y para ello es necesario el apoyo mayoritario de los torrejoneros el próximo domingo 28 de mayo para mantener un gobierno sólido y estable, y que nuestra ciudad siga avanzando, no retrocediendo con una coalición inestable de cinco o más partidos”.

“A mí me gusta a mí me gusta Torrejón, y como me gusta Torrejon, me he unido al equipo de Nacho, porque yo soy de Nacho, el mejor alcalde que puede tener Torrejon y porque Nacho ha conseguido consolidar el mayor proceso de transformación que ha sufrido Torrejon en los últimos 16 años”, destacó José

Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid recordó que “alguien podía pensar que iba a venir más de 1 millón de turistas aquí a Torrejon no, ni por asomo. Para que vamos a hablar de todo lo que ha hecho Nacho pudiendo vez hablar de todo lo que va a hacer a lo largo de los próximos cuatro años como alcalde de Torrejon”.

“Ojalá todos los que estuviéramos en política fuéramos como Nacho, ojalá todos los que estuviéramos y viviéramos en España y en municipios más de 8000 ayuntamientos de España tuviéramos en alcalde como Nacho aprovechable”, finalizó el candidato a la Alcaldía de Madrid.