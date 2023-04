Recupera Madrid cuenta con tener las 8.000 firmas, de las que "no llegan al 30%" las que cuentan con copia del DNI

El candidato de Recupera Madrid al 28M, Luis Cueto, cuenta con tener ya las 8.000 firmas que les requerían para concurrir a las municipales como agrupación de electores, de la que "no llegan al 30 por ciento" las que van con copia del DNI. Otras 323 firmas son digitales.

"Nos ha firmado gente que nos ha dicho que no nos van a votar, otros que sí. Nos han firmado algunos que nos han dicho que qué bien que esto exista porque se necesitan alternativas a los partidos. Otros que nos han firmado pero diciendo que están hartos de otra división de la izquierda", ha enumerado Cueto sobre esta "campaña de calle".

Cueto ha aseverado que "no es cierto" que Recupera Madrid vaya a restar votos a la izquierda porque quien tiene claro que va a votar a Más Madrid o Podemos lo va a seguir haciendo pero "hay mucha gente que no tiene claro que vaya a votar a Begoña Villacís y que sí tiene claro que no quiere votar al PP".

"Mucha gente valora nuestra postura. Tenemos serias posibilidades de entrar en el Ayuntamiento, tengo buenas sensaciones", ha declarado Cueto en rueda de prensa.

Ayer domingo Recupera Madrid registró un "ultimísimo intento" para que el secretario del Ayuntamiento "rectifique su negativa de pedir la comprobación de las firmas con la Policía", sin necesidad de copia del DNI. El viernes finalizará el plazo de subsanación de errores.