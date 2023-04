Sánchez y Feijóo se enfrentan cara a cara en el Senado en medio de una tensión electoral a un mes de las elecciones del 28-M

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán el próximo martes en su cuarto cara a cara en el Pleno del Senado con las espadas en alto.

El debate, a tan solo dos semanas para el inicio oficial de la campaña electoral de mayo, probablemente se convertirá en un nuevo intercambio de acusaciones sobre la Ley de vivienda, la reforma de la ley del 'solo sí es sí' o la controversia sobre el parque de Doñana, como se vio la semana pasada en el Congreso.

En realidad, este debate parlamentario en el Senado se produce solo seis días después del extenso debate de más de seis horas que acogió el Congreso, al que el Sánchez acudió con un anuncio con una clara intención electoral: la financiación de 43.000 viviendas para alquiler asequible que se suman a las 50.000 de la Sareb que ya había anunciado previamente.

Además, el encuentro cara a cara tendrá lugar al día siguiente de la exhumación del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos serán trasladados este lunes desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de San Isidro en Madrid.

Esta decisión, impulsada por el Gobierno tras un acuerdo con la familia, ha provocado críticas del PP a Moncloa, por hacer coincidir las exhumaciones de Franco y de Primo de Rivera con próximas fechas electorales, por lo que es probable que el tema se mencione en las intervenciones.

UN FORMATO "AMABLE" PARA SÁNCHEZ, SEGÚN EL PP

Se trata del cuarto debate que Sánchez y Feijóo mantendrán en este formato en el Senado, en el que el jefe del Ejecutivo puede hablar sin límite de tiempo, mientras que el líder de la oposición tiene un tiempo limitado para sus intervenciones.

En 'Génova' se quejan de este "formato amable" para el jefe del Ejecutivo mientras que en Moncloa admiten que les beneficia este tipo de debates para arrinconar a Feijóo, cuya valoración lleva una tendencia a la baja y que además carece de la talla internacional de Sánchez, según argumentan desde el Gobierno.

Fuentes del PP critican que Sánchez "lo fíe todo a su imagen internacional" y, de hecho, no creen que vaya a influir en la campaña del 28M su viaje a Washington el 12 de mayo para reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden. "Biden no ha bajado las hipotecas ni la cesta de la compra a los españoles", aseguran desde el equipo del líder del PP, que añade que esa visita a la Casa Blanca no se va a traducir en beneficios directos para los españoles en materia económica.

Al margen de estos debates más extensos en el Senado, el jefe de la oposición ha formulado también cuatro preguntas al presidente del Gobierno en la sesión de control desde que ocupó su escaño en la Cámara Alta hace once meses. Fuentes del PP ven una "anomalía democrática" que no haya podido preguntar a Sánchez desde febrero y que en la comparecencia del próximo martes sea el "examinado" el que elige el formato y orden del día de la comparecencia.

Sánchez presumirá de los resultados económicos

Oficialmente, el jefe del Ejecutivo acudirá al Senado para informar a los parlamentarios sobre el progreso de la guerra de Ucrania y los últimos Consejos Europeos, aunque es probable que Sánchez aproveche esta oportunidad para presumir de las políticas sociales del Gobierno, los datos de Empleo y de inversión extranjera.

En debates anteriores en la Cámara Alta, Sánchez ha dividido sus intervenciones en dos bloques, el primero centrado en la gestión y el siguiente en el choque con Feijóo. En este sentido, en Moncloa hacen hincapié en la "decepción" que han causado las políticas del líder de la oposición.

De hecho, el presidente del Gobierno llegó a afirmar que veía a Feijóo desconcertado porque no se ha producido el "apocalipsis" económico que vaticinaba el PP y por tanto están haciendo oposición de forma equívoca.

En Moncloa consideran además que Feijóo ha ido "de más a menos" y su imagen se ha deteriorado desde que se puso al frente del PP. Piensan que su valoración está "en caída libre" y que además va a rebufo del Gobierno, por ejemplo en las medidas sobre vivienda.

Además tanto el Gobierno como el PSOE subrayan los "errores" cometidos por Feijóo en el plano internacional y le echan en cara sus visitas a Bruselas para criticar medidas como el excepción ibérica, o la reforma de las pensiones. De hecho llegaron a señalar que "lidera el ridículo en Europa" en contraposición a Sánchez que es una "referencia internacional", según indicó esta semana el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

EL PP VE A SÁNCHEZ UN "VALOR TÓXICO" CON UN "GOBIERNO EN LLAMAS"

Aunque Sánchez solicitó comparecer en el Senado para hablar de la situación provocada por la guerra, Feijóo podrá también el foco en la política nacional dado que, según los 'populares', Sánchez preside una coalición de gobierno "inflamada" y "en llamas" a la que "se le han multiplicado los frentes".

Como ejemplo de ello citan la reciente división que se ha visualizado en la votación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' que el PSOE ha realizado "a rastras" ante el "daño electoral" que le provoca ante el 28M.

"Feijóo está cambiando leyes sin ser presidente del Gobierno como dijo Juanma Moreno", aseguran en 'Génova', que creen que cada reunión del Consejo de Ministros debe ser "un drama" porque asisten a un Gobierno "en descomposición".

A poco más de dos semanas de que arranque oficialmente la campaña del 28M, fuentes del PP hacen hincapié en el mensaje de que Sánchez es "un valor tóxico" para sus candidatos, que "escapan de él en campaña" utilizando el lema 'Yo no soy Sánchez'.

Además, se prevé que Feijóo afee a Sánchez en el Senado su "triunfalismo" económico dado que los españoles tienen "menos renta disponible" y "las hipotecas han subido de media 300 euros al mes". "Decir que estamos en la Champion de la Economía europea recuerda a la Champion de Zapatero antes de la peor crisis que se vivió en el siglo XXI", dijo el pasado jueves.

El Parque Nacional de Doñana está en el centro de la campaña previa al 28 de mayo.

En el debate se esperan reproches mutuos sobre la Ley de Vivienda, una norma que el PP ha criticado duramente porque sostiene que propuestas como las 50.000 viviendas del llamado 'banco malo' son "humo" y un "bluf" que "no se creen ni los suyos".

La polémica abierta con el parque de Doñana también se espera en este debate en el Senado, como ya ocurrió hace una semana en el Congreso. Entonces, Sánchez aprovechó su discurso para pedir a la Junta de Andalucía que "retire sus planes, reconozca el error y frene el atropello" que, a su juicio, va a cometer en Doñana con la proposición de ley sobre regadíos para dicho entorno.

Feijóo, que ha apoyado desde el primer momento al presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió a Sánchez el pasado jueves desde Huelva "no manosear" el Parque Nacional de Doñana, al tiempo que se comprometió, si llega al Palacio de la Moncloa, a ejecutar por el procedimiento de emergencia todas las obras que el actual Gobierno incluyó en la Ley del Trasvase de 2018 para garantizar agua en la zona del condado de Huelva y que no se han puesto en marcha.