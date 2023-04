Los obispos apoyan la educación diferenciada frente al Tribunal Constitucional: "Debemos cumplir con las sentencias aunque no estemos de acuerdo con ellas"

Los obispos han respaldado la "eficacia pedagógica" de la educación diferenciada frente a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley Celaá y enmarca en la libertad del legislador la prohibición de concertar los centros que separan a los alumnos por sexos.

"Las sentencias hay que acatarlas aunque uno no las comparta", ha subrayado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este viernes en la rueda de prensa final de la 121 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

En este sentido, ha defendido el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ya sea "religiosa", "neutra" o "diferenciada" y ha apoyado la "eficacia pedagógica" del modelo que segrega por sexos.

"Si unos padres eligen para sus hijos una educación con una orientación religiosa --católica, protestante, judía, musulmana-- hay que respetarlo, o si eligen que sea neutra desde el punto de vista religioso, están en su derecho, o si quieren un modelo educativo que está también vigente en otros países y comprobado también que tiene su eficacia pedagógica, académica y lo eligen libremente, creo que desde la posición de neutralidad del Estado, deben ser apoyados también, o esa educación diferenciada", ha concretado.

Así, el portavoz de los obispos ha insistido en que los padres tienen "el derecho y el deber" de educar a sus hijos. "No podemos decir que los hijos no son de los padres. A ver, no son de los padres porque no son un objeto, pero quien tiene la patria potestad, quien tiene que cuidar, proteger, velar, desarrollar la esfera de derechos fundamentales del niño son sus padres", ha matizado.

Respecto a la asignatura de religión, ha indicado que está regulada en un tratado internacional, de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 y se establece que "es de libre elección y de obligada a oferta por parte de los centros educativos no solo los concertados sino también de los públicos".

Sobre el "cheque escolar" al que se refirió el presidente de la CEE, el pasado lunes, como una herramienta para garantizar la pervivencia de los colegios concertados, y que ha suscitado el rechazo de Escuelas Católicas, García Magán ha puntualizado que el cardenal Juan José Omella lo puso en "interrogante". "Es opinable, el cheque tiene sus pros y sus contras, lo decía como una posibilidad a reflexionar", ha aclarado. También ha anunciado que los obispos han aprobado un proyecto para celebrar un congreso nacional sobre educación.