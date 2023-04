Maroto se compromete a quedarse en Cibeles de no lograr la alcaldía y hacer una oposición "constructiva"

La candidata de PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, se ha comprometido a quedarse en el Ayuntamiento de la capital aunque no llegue al Gobierno local y a hacer una oposición "constructiva".

Así lo ha asegurado frente al Teatro Circo Price al ser preguntada por si se marcharía como hiciera la exalcaldesa Manuela Carmena al quedar Más Madrid en la oposición.

"Soy una persona que aborda siempre los proyectos con ilusión y continuidad. No sería honesta si no continúo", ha apuntado la socialista, quien ha reivindicado su forma de hacer campaña, basada en las "propuestas de modelo de ciudad" y "más allá de la confrontación".

En el caso de que no hubiera un Gobierno de coalición progresista, ha indicado que su oposición seguirá las mismas líneas maestras y que ella pondrá "rostro" a las políticas que "necesita" Madrid y que a su juicio no se están desplegando por las derechas. "Estaré generando de nuevo ilusión para que, si estoy en la oposición, en cuatro años me vena como una alternativa a la derecha para ser alcaldesa", ha remarcado.

Asimismo, en referencia a la tendencia positiva de las encuestas, ha explicado que desde el PSOE han conformado un proyecto "renovado" y que le acompañan personas de "gran relevancia" en los ámbitos que cree que deben estar en el centro del debate público.

Es el caso de la agenda urbana, la igualdad, las industrias culturales o las políticas sociales. "Equipo, programa, liderazgo e ilusión", ha resumido Maroto, quien entiende que el mensaje se "refuerza con la empatía" que aporta su figura.