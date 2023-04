Fórmula 1.- Carlos Sainz: "Nos ha sorprendido lo que han mejorado equipos como Aston Martin"

El piloto español Carlos Sainz, de la Scuderia Ferrari, ha afirmado este jueves que en el seno de su equipo "ha sorprendido lo rápido que está yendo Red Bull" en el comienzo de temporada de la Fórmula 1, e igualmente "lo que han mejorado otros equipos como Aston Martin", con el también español Fernando Alonso al volante de un monoplaza.

"La verdad es que no ha sido un comienzo de temporada fácil. Todos en Ferrari esperábamos mucho más; después haber estado luchando por 'poles' y victorias el año pasado, creo que hemos ido a las carreras con esa intención", ha comentado Sainz en una entrevista facilitada por Estrella Galicia 0,0.

"Nos ha sorprendido lo rápido que está yendo Red Bull y lo que han mejorado otros equipos como Aston Martin. Hay que esforzarse mucho en la fábrica en Maranello, traer mejoras para volver al podio y luchar por la victoria", ha subrayado el piloto madrileño de Ferrari.

Además, Sainz ha dicho que sus "claros" objetivos son "volver al podio lo antes posible y volver a ganar". "Es verdad que, con la ventaja que tiene ahora mismo Red Bull, vamos a tener que mejorar mucho si queremos estar en la lucha por la victoria, lo cual no quiere decir que en alguna carrera le pueda pasar algo a los Red Bull y a Aston Martin y nos podamos colar primeros, pero de momento vamos a necesitar su ayuda y habrá que centrarse en lo que tenemos", ha añadido.

"Aun así, sigo saliendo a todas las carreras pensando que, hasta que sea matemáticamente posible, hay que intentar ganar carreras, maximizar los puntos y mejorar, que es a lo que hemos salido en estas primeras carreras. Si no hubiéramos tenido la sanción de Australia, ahora tendríamos otros doce puntos importantes, que al final no me dejan sumar, pero es lo que hay", ha reflexionado.

"NUNCA HE VISTO TANTA AFICIÓN ENGANCHADA A LA FÓRMULA 1"

"Creo que nunca he visto tanta afición enganchada a la Fórmula 1. Les aseguro que en Barcelona voy a darlo todo por volver al podio, por ellos y por brindarles una buena carrera", ha indicado sobre el próximo Gran Premio de España sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La marca de cerveza Estrella Galicia 0,0 es patrocinador oficial de MotoGP desde este 2023 y uno de los objetivos de su alianza con Dorna es desarrollar un plan de impacto positivo en los Deportes de motor. "Pienso que es una pieza fundamental del futuro de la Fórmula 1 también, no solo de MotoGP", ha dicho Sainz.

"En Fórmula 1 todos los equipos están trabajando para hacer el campeonato más sostenible. El objetivo para 2030 es dejar una huella cero de emisiones de carbono y estamos intentándolo todo", ha agregado el conductor madrileño.

"CON UN POCO DE ESFUERZO SE NOTA CÓMO BAJA LA HUELLA DE CARBONO"

"Somos un deporte que viaja muchísimo y emplea una gran cantidad de energía para trasladar el material a todos los circuitos y hacer competir los coches, pero creo que se está progresando muy rápido y con un poco de esfuerzo se nota cómo baja esa huella de carbono. Creo que lo vamos a conseguir", ha augurado.

Por otra parte, Sainz ha destacado que él y el piloto de motos Marc Márquez (Repsol Honda) se siguen "mutuamente". "Nos animamos y tenemos muy buena relación", ha puntualizado. "Como muchos sabéis, cuando vengo a Madrid intento verle", ha recalcado el conductor de Ferrari.

"Estoy convencido de que las tres semanas que ahora Marc [Márquez] ha estado parado para recuperarse, como siempre hace, le harán volver más fuerte. El fin de semana de Portugal, el tío se sacó una 'pole' y un podio de la manga que no existían. Siempre que puede, da la campanada y lo seguirá haciendo", ha concluido Sainz.