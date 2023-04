Martínez-Almeida se muesta "contentísimo" con las incorporaciones de Aniorte y Niño, y les anima a ser concejales no adscritos

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este jueves que está "contentísimo" con las incorporaciones en su lista electoral del delegado de Familias, Pepe Aniorte, y del concejal delegado de Innovación, Ángel Niño, a quienes ha animado a pasar a ser concejales no adscritos tras su marcha de Ciudadanos.

"Les he transmitido mi convicción de que lo lógico y razonable es que sean concejales no adscritos, y les he pedido que soliciten su consideración de concejales no adscritos ante la Secretaría General del Pleno", ha explicado el regidor en rueda de prensa desde la sede del PP en la calle Génova de la capital.

Desde la formación 'naranja' trasladaron cuando ambos ediles comunicaron su salida que "una vez se hayan tramitado las bajas de militancia se iniciarán los trámites para que pasen a ser concejales no adscritos y se les reclamará el acta de concejal, tal y como se comprometieron en 2019 al suscribir los compromisos éticos del partido y como se ha hecho en otras situaciones similares".

El delegado de Familias, Pepe Aniorte, será el número 31, mientras que el concejal de Innovación, Ángel Niño, ocupará la plaza número 25.

Sobre el puesto de Aniorte, Almeida ha explicado que ya le trasladó que no iría en "puestos de salida" para ser elegido como concejal, si bien, ha continuado, él respondió que podría "formar parte de este proyecto, y no necesariamente estar en puesto de salida", ya que "el proyecto de centro derecha debe aglutinarse".