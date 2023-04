Belén García: "Empiezo un reto en circuitos que ya conozco, eso me ayudará a ser más competitiva"

La piloto española Belén García arranca este fin de semana la Michelin Le Mans Cup en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un "nuevo reto en un campeonato con grandes circuitos" que ya conoce, lo que le ayudará "a ser más competitiva", aunque reconoció que podrá definir "un objetivo de una forma más realista" después de la prueba en Montmeló, según un comunicado de su equipo de prensa.

"Pocas veces puedes correr en un trazado en el que vives a tan sólo 15 minutos. Sin duda, será un fin de semana especial; empiezo un nuevo reto en un campeonato con grandes circuitos que ya conozco, a diferencia de mi paso por las Asian Le Mans Series. Eso me ayudará a ser más competitiva. Es un buen punto de partida para mejorar y rendir al máximo nivel", expresó la piloto después de rodar por primera vez con el prototipo de su nuevo equipo 360 Racing en el test previo en el trazado catalán.

Al volante de un Ligier JS P320 LMP3 de la escudería británica, la piloto de L'Ametlla del Vallès completó una priemra toma de contacto muy positiva, completando 48 vueltas en las que estableció el cuarto mejor tiempo (1:37.032) de la sesión, a 0,677 segundos del más rápido, el británico Scott Andrews (United Autosports).

"El test fue muy bien, pude hacer muchas vueltas con el coche porque mi compañero de equipo no pudo asistir, y la verdad es que me sirvió muchísimo para coger el 'feeling'. Terminé con sensaciones muy positivas y además marqué cronos competitivos por la mañana y por la tarde, pese a que con tanto tráfico en pista era complicado completar vueltas limpias", explicó.

Sin embargo, García advirtió de que no saben "cómo de real fue el test". "Hasta que no empecemos los entrenamientos oficiales y veamos el nivel de todos los pilotos, no tendremos nada asegurado", agregó, aunque destacó que "siempre es importante tener buenas sensaciones" en un circuito que conoce "a la perfección".

"Hay que ir paso a paso. Después de Montmeló podremos definir un objetivo de una forma más realista, pero estoy confiada. Espero buenos resultados y seguir trabajando para conocer mejor todos los secretos de esta especialidad que tanto me gusta", concluyó la piloto española.

La Michelin Le Mans Cup se pondrá en marcha este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la celebración de dos entrenamientos libres. El sábado se disputará la sesión de clasificación y la carrera de 110 minutos de duración, desde las 17:30 horas.