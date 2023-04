Inmaculada Sanz dice que "no es muy coherente" que Recupera Madrid concurra finalmente como partido político

La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, cree que "no es muy coherente" la decisión de Recupera Madrid, que se presentaron como agrupación de electores para concurrir al 28M y que finalmente han acabado inscritos como partido instrumental.

"Era una opción que habían descartado y ahora están planteando que sea así. No es muy coherente con la posición que tenían hasta ahora pero están en su derecho a hacerlo", ha contestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En todo caso "son guerras" que no les corresponden valorar como Gobierno. "Tienen el derecho a hacerlo, si lo quieren hacer, que lo hagan", ha zanjado.

El candidato de Recupera Madrid, Luis Cueto, anunciaba ayer que se van a "rebelar" y concurrirán a las elecciones municipales del 28 de mayo como partido instrumental. También avanzaba que, aunque no sea necesaria por esta vía firma alguna, si no consiguen las 8.000 que les pedían como agrupación de electores el día antes de las elecciones se comprometen a retirar su candidatura.

Recurren al partido instrumental porque sentían una amenaza pendiendo sobre ellos. "Nos amenazan con que nos van a tumbar la agrupación de electores porque no aportamos copias de DNI. No lo vamos a tolerar, nos vamos a rebelar. No soportamos que con una añagaza burocrática, con un maniobreo, una triquiñuela burocrática se hurte la posibilidad de que los madrileños decidan ir sin partidos políticos a los comicios", justificaba.