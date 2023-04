El servicio de Urología del Ramón y Cajal, premio Renè Küss como mejor trabajo en el ámbito del trasplante renal

El servicio de Urología del Hospital Universitario Ramón y Cajal ha sido premiado recientemente con el Premio Renè Küss, que se concede al mejor trabajo en el ámbito del trasplante renal y que fue presentado durante el 38º Congreso Europeo anual de Urología celebrado en Milán.

Titulado "Exvivo normothermic circulation of grafts from DCDs. An experimental study of biochemical and metabolic conditions", tiene como principal autor a Victoria Gómez Dos Santos, jefe de sección del servicio de Urología e investigadora del Grupo de Investigación Quirúrgica en Urología y Trasplante Renal del IRYCIS, dirigido por el jefe de servicio de Urología del Ramón y Cajal, Javier Burgos.

Los resultados del estudio realizado por el servicio de Urología del hospital, en colaboración con el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y la Universidad de Alcalá, resumen los resultados de una línea de investigación en preservación renal normotérmica en un modelo de experimentación animal de donación en asistolia de claro perfil traslacional.

Este trabajo está en continuidad con otros que se vienen desarrollando desde hace años en el ámbito de la preservación y el trasplante renal por el servicio de Urología, tanto en el contexto clínico como en el experimental, sobre preservación hipotérmica pulsátil y la determinación de biomarcadores en el líquido de preservación, encaminados a establecer la viabilidad de injertos de carácter marginal potencialmente trasplantables.

Es igualmente parte de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Mutua Madrileña (FMM), en el que colabora Sarah Hosgood, de la Universidad de Cambridge, referencia internacional en preservación renal normotémica para trasplante.

El premio fue recogido por Javier Burgos durante la sesión de la European Society Transplantation in Urology.