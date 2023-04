Monasterio dice que Ayuso "no ha sido sensible con los médicos" y que "la soberbia no sirve para negociar"

La presidenta de Vox Madrid y candidata a liderar el Gobierno de la Comunidad, Rocío Monasterio, cree que la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, "no ha sido sensible con los médicos" en la negociación para las mejoras reclamadas por este colectivo y ha sentenciado que "la soberbia no sirve para negociar".

Durante su participación en los Desayunos Madrid que organiz, Monasterio ha reconocido que el sostenimiento de la sanidad es un reto que afronta "el mundo entero" y ha recordado que España debe "competir" con otros países para disponer de profesionales.

Por ello, ha defendido que la Comunidad de Madrid debe "pagar mejor" a sus profesionales para evitar que opten por otros destinos, algo que debe acompañarse de otras medidas, ha sugerido, como facilitar el acceso a la vivienda para que puedan vivir en Madrid.

En cualquier caso, la líder de Vox considera que Díaz Ayuso "no ha sabido negociar" y no ha sido "sensible" con unos profesionales que, ha subrayado, "lo han dado todo durante la pandemia".

Por otro lado, Rocío Monasterio ha defendido mayores inversiones en sanidad, así como que los recursos se dediquen a esto y no a otras cuestiones. "Menos observatorios de género y más ambulatorios", ha recalcado.