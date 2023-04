Villacís, tras conocer la lista de Almeida: "Cs tiene libertad para hacer sus propias listas"

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha asegurado que "no mete el dedo en el ojo" ajeno en relación a la lista electoral de José Luis Martínez-Almeida al tener "la gran suerte" de gozar de libertad para elaborar junto a su equipo de concejales sus propias candidaturas de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo.

Así lo ha señalado tras conocerse que la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha situado a los consejeros regionales Marta Rivera de la Cruz (Cultura, Turismo y deporte), Carlos Izquierdo (Administración Local y Digitalización) y David Pérez (Transportes e Infraestructuras) en la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid que encabeza Almeida.

Al respecto, ha dicho que no conoce la lista y que ella ha tenido "una gran suerte" ya que las listas de Madrid las ha hecho ella "con su equipo de concejales en la Junta de Gobierno".

"Alcanzar consensos me imagino que es complicado. Yo normalmente no meto el dedo en el ojo, no es mi forma de ser. No lo he hecho nunca. No me gusta que hablen de mi partido, así que no lo hago de otros", ha aseverado.

En cuanto a las encuestas, ha recalcado que los últimos sondeos y el 90% de las encuestas de estos dos últimos años dicen que "los madrileños reconocen el trabajo de Ciudadanos, que les gusta el trabajo que han hecho, les gustan las políticas, pero también les gusta cómo han sido, de leales, de tener palabra, de ser íntegros".

"Y, además, con los concejales que me presento, son aquellos concejales que han demostrado tener palabra y ser íntegros. Por eso digo que esta es la candidatura de la integridad", ha reseñado.

A preguntas sobre con quién cree que Almeida podría pactar, si los 'naranjas' o Vox, ha contestado que cuando han dependido de ellos "todo ha salido adelante y todo ha marchado bien porque son capaces de llegar a acuerdos y llegar a consensos".

"Insisto, somos razonables, somos sensatos y además nuestras políticas son políticas liberales. Ortega Smith es un perfil muy determinado dentro de Vox, una persona que por sus características personales es muy difícil trabajar con él, muy difícil. Si me llegas a decir lo de Vox, igual te digo no sé, pero en el caso de Ortega Smith, yo entiendo que es muy complicado", ha zanjado.