Quique Sánchez Flores: "Hemos jugado en un césped precioso"

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, dijo no querer "entrar" en la polémica del césped este domingo en el empate sin goles en el Coliseum ante el FC Barcelona, aunque apuntó que jugaron "en un césped precioso", al tiempo que valoró el encuentro de su equipo para mantener "bajo control" al líder de la Liga.

"El Barça es el mejor equipo de la Liga y nosotros hemos estado al nivel del partido. Ha sido un partido que se tuvo bajo control casi en todo momento. Es un resultado justo", dijo en rueda de prensa, después de la intervención de un Xavi Hernández que se quejó del estado del césped madrileño.

"No voy a entrar en eso. No hemos jugado en tierra, hemos jugado en un césped precioso, lo cuidan toda la temporada. Un césped igual para los dos. Cuando vas allí lo dejan súper corto y rápido, cada uno juega con las condiciones que le va mejor. El campo lento nos perjudicaba en el ataque rápido que tendríamos pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. No estamos hablando de Fórmula 1, estamos dentro del reglamento: neumático duro, blando y medio", añadió.

Además, Sánchez Flores, que respondió con un "nivea" o "aftersun" para valorar la falta de adaptación que comentó el técnico rival al horario de las 16.15 con sol, confesó sin desvelarlo que Xavi le dijo "algo muy gracioso" después del partido.

"Anímicamente nos vamos con un punto y con la sensación de haber podido ganar. Seguimos con una segunda vuelta que nos exigimos, vamos a intentar seguir creciendo. No queremos hacer diferencia entre jugar en casa y fuera. Hay que afrontarlo con la misma ambición. No le tenemos tomada la medida al Barça, cada vez que jugamos contra el Barça es empezar otra vez de cero y tener la confianza en que los jugadores serán capaces de hacerlo", zanjó.