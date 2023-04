Las Rozas.- Aprobado el Catálogo de Árboles y Arboledas de Interés Municipal

El Ayuntamiento acaba de aprobar el Catálogo de Árboles de Interés Municipal y Arboledas de Interés Local de Las Rozas, en el que están incluidos aquellos ejemplares o conjuntos que destacan sobre los demás por ser los mejores exponentes de los grandes beneficios, diversidad y riqueza que nos brindan, destacando por su tamaño, longevidad, rareza o por sus valores paisajísticos y ecológicos.

Además, los árboles recogidos en este documento, que se encuentran tanto en el territorio urbano como en el periurbano de Las Rozas, serán objeto de planes especiales de conservación del arbolado por parte del Ayuntamiento para cuidar su entorno y protegerlos específicamente, recoge el Consistorio en un comunicado.

"Animamos a nuestros vecinos a visitar y admirar los árboles recogidos en este Catálogo, porque la mejor forma de valorar el magnífico patrimonio natural con el que contamos en Las Rozas es conocerlo", ha declarado al respecto el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.

Este proceso se está llevando a cabo a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), siguiendo la metodología más novedosa de la biotecnología aplicada a las especies forestales, conocida como micropropagación in vitro, usando la vía de regeneración embriogénica.

Para la realización del Catálogo se ha recurrido a las obras de referencia sobre el municipio, así como el conocimiento de los técnicos municipales, en base a ello y las diversas salidas al entorno natural, se han aplicado ocho criterios de catalogación (tamaño, rareza, edad cronológica, edad ontogénica, forma y tipología de crecimiento, criterios culturales, criterios ecológicos y singularidad), de los que resulta una puntuación total para incluir o no cada ejemplar en el documento.

El resultado es un Catálogo que incluye ocho arboledas de interés de diferente extensión y 14 ejemplares de interés concreto. El Catálogo completo se puede consultar en la web municipal.

Una de las ocho arboledas incluidas en el Catálogo de Árboles de Interés Municipal es el rodal de alcornoques presente junto a la calle Cabo Machichaco, de gran singularidad tanto por su ubicación como por los ejemplares que lo componen.

Por ello la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas han puesto en marcha una vía de colaboración para su preservación dentro de la cual se han plantado hoy 10 ejemplares procedentes de bellotas recogidas 'in situ' en un acto que ha contado con la presencia de la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín Martin, y el regidor.

La consejera de Medio Ambiente, vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha visitado el alcornocal, formado por una pequeña población de ejemplares centenarios, donde ha destacado la labor de los investigadores en esta tarea y ha señalado que "los estudios e iniciativas que buscan proteger el medio natural son de vital importancia, en este caso para cuidar de unos árboles únicos". Se esperan los primeros clones de esta especie para otoño de este año.

En noviembre se completará esta plantación con otros 90 ejemplares, y de forma paralela se están reproduciendo diferentes ejemplares mediante embriogénesis somática a partir de material vegetal obtenido de un ejemplar singular de esta zona derribado por la tormenta de nieve Filomena, que más adelante se trasladará al Centro del Medio Ambiente municipal La Talaverona.

Ambas actuaciones se enmarcan en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Las Rozas y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural (IMIDRA) que, además de la colaboración para la reproducción y preservación de esta arboleda, incluye el asesoramiento científico y técnico en varios aspectos, el suministro de hasta 100 ejemplares adultos de especies autóctonas presentes en Las Rozas o la toma de datos sobre el impacto positivo de las actuaciones a realizar.

'TREE CITIES OF THE WORLD'

La estrategia de preservación y cuidado del arbolado urbano de Las Rozas, en la que se enmarcan estas acciones, ha vuelto a ser merecedora un año más del reconocimiento 'Tree Cities of the World' otorgado por la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas (FAO) a Las Rozas por su dedicación hacia el cuidado de sus árboles urbanos a través de las políticas e instrumentos de gestión sostenibles puestas en marcha por el Ayuntamiento durante 2022.

Para la renovación de este reconocimiento han tenido un papel importante, una vez más, las plantaciones realizadas por el Ayuntamiento en colaboración con vecinos y empresas.

La zona que sin duda más ejemplares ha recibido es la de El Lazarejo, un entorno en el que se han introducido más de 11.000 pies de diferentes especies en los últimos años, y aunque además ha sido registrado como proyecto de absorción de CO2 en el Ministerio de Medio Ambiente, dentro del Plan Objetivo Las Rozas Cero, que busca alcanzar la neutralidad en las emisiones del CO2 del municipio.

Junto con Las Rozas, ya son 13 las ciudades españolas que han recibido este reconocimiento por su gestión a lo largo del pasado ejercicio, con lo que la cifra aumenta desde las 8 que lo compartieron con nuestro municipio el año pasado.

En total, en todo el mundo, son 168 ciudades de 21 países las que han recibido este reconocimiento que, además de suponer un espaldarazo para la estrategia puesta en marcha, permite participar en diferentes foros internacionales relacionados con este tema y compartir experiencia con las ciudades más avanzadas del mundo en cuanto a protección de su entorno natural.