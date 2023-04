La lista de Martínez-Almeida para el 28-M será aprobada este lunes en Génova

El alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que en la lista que lo acompañará en los comicios municipales del 28 de mayo no ha habido "veto" de nombres, aún no está cerrada, y será aprobada este lunes por la Dirección Regional y la Nacional del partido en la sede de los 'populares'.

"Este lunes llevaremos la lista electoral a 'Génova' para su aprobación; Se aprobará primero por el comité electoral regional y de ahí al nacional, que según los estatutos son los competentes para aprobar la lista al Ayuntamiento de Madrid. Estoy seguro de que la lista estará el lunes 17 de abril", ha trasladado el regidor ante los medios de comunicación tras reunirse con Hostelería Madrid en La Casita del Pradal, en Arturo Soria.

Martínez-Almeida ha precisado que esta lista "no está cerrada" y que por ello no iba a "formular absolutamente nada" sobre los nombres para ocupar los puestos, en especial el de la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, nombre que más se baraja para ser su 'número 2'.

Sí ha negado que en su elaboración haya habido "veto" de nombres por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "No, no me veta nombres. Es una cuestión de que hago una propuesta, la presidenta tiene su criterio desde la Dirección Regional del partido, la Dirección Nacional tiene su criterio, y todo eso hay que cuadrarlo en los nombres que figurarán en las listas, y por tanto no hay nada especial", ha precisado a continuación.

En este punto ha garantizado que "ha habido mucha menos tensión de la que ha podido haber en la lista del PSOE", y ha recordado que "durante meses la izquierda dijo que Almeida no sería candidato y le harían la lista", y esto es "una nueva prueba de que la izquierda está muy desconectada".

"Frente a rumores de la izquierda que lleva durante meses diciendo que la presidenta no me iba a dejar ser candidato, ¿se acuerdan de eso?, ¿cuántas veces Rita Maestre en un ejercicio de futuróloga, que se le da tan bien como ser portavoz de la oposición, decía que a Almeida no le va a dejar Ayuso ser candidato? Soy candidato gracias a la confianza de Isabel Díaz Ayuso y Feijóo", ha expuesto.

Además, ha continuado, "después durante los siguientes meses la turra ha sido que le van a hacer la lista a Almeida, no va a tener capacidad de influencia y decisión en su lista". "Tranquilidad, por supuesto he sido candidato, y la lista se hará como dije desde el primer día, por una propuesta del candidato que se acordará con la Dirección Regional y Nacional", ha apostillado.

El próximo lunes, cuando el alcalde lleve a 'Génova' la lista electoral para el 28M, cumplirá 48 años. "Coincide con mi 48 cumpleaños, así que se juntan dos efemérides, la aprobación de listas al Ayuntamiento de Madrid y el cumpleaños del alcalde", ha afirmado sonriente.

Requerido por el deseo que pedirá al soplar las velas, ha manifestado que no lo diría en voz alta para que se cumpliera, pero que "todos los madrileños pueden suponer el deseo". "Todos los madrileños sabrán razonablemente cuál es el deseo al que aspiro el día de mi cumpleaños cuando quedan apenas 41 días de las elecciones", ha concluido.