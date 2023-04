Monasterio pide hablar "sin miedo" del problema de las bandas y tomar medidas

La candidata de Vox a presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha abogado por hablar "sin miedo" del problema de las bandas juveniles y tomar medidas para combatir la inseguridad que, según ha advertido, va en aumento en los barrios y municipios madrileños.

"Se acabó el buenismo", ha subrayado Monasterio durante una visita al Barrio del Pilar, un vecindario que, a su juicio, "está sufriendo mucho", tras lo que ha recordado la reciente agresión sufrida por un adolescente del mismo a manos de un grupo que se identificó como 'trinitarios'.

Para la candidata de Vox, "lo primero que hay que hacer es un discurso sin miedo" en el que se aborde que "los delincuentes tienen que estar en la cárcel" y "no salir al día siguiente". También ha defendido plantear la situación de los colegios en los que los miembros de estas bandas están "aterrorizando a otros" menores.

"Hay que tratarlos con mano dura y conseguir reintegrarles en la sociedad. No se está haciendo ningún esfuerzo porque se tiene miedo de hablar del tema", ha subrayado Monasterio, quien ha lamentado que cada vez que se refiere a las "bandas latinas" o a los menores extranjeros no acompañados se la llama "xenófoba".

En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene las competencias sobre los centros donde viven estos menores y ha apostado por "poner orden ahí", al igual que en los colegios o centros deportivos en los que la Administración autonómica "también tiene competencias" y en los que "está habiendo problemas con bandas que van a reclutar a los niños".

Tras comparar esta situación con la de otros países "donde los pandilleros atemorizan a la gente" y "van con machetes como están empezando a ir en España", ha defendido la necesidad de "ser severos". "Y el que sea un delincuente tiene que acabar en la cárcel, esto hay que decirlo con claridad. Se acabó el buenismo y el único que está hablando de este tema es Vox", ha rematado la líder de Vox en la Comunidad.

Rocío Monasterio ha lamentado las críticas que, según defiende, recibe de la presidenta del Gobierno Regional, Isabel Díaz Ayuso, por hablar de la preocupación y el "miedo" que tienen las madres por esta cuestión, ya que episodios como el sufrido por este joven en el Pilar "por desgracia ya no son casos aislados", sino que "están pasando todos los días en Madrid".

"Es un tema muy serio del que tenemos que hablar, que afecta a las familias, afecta a la seguridad, afecta a la inversión en Madrid, afecta a las empresas y afecta a la vida de las personas", ha recalcado Monasterio, que ha sentenciado que "sin seguridad no hay libertad".

La candidata de Vox se ha referido también a la situación que el pequeño comercio sufre en barrios como éste, donde "le cuesta salir adelante" por los costes energéticos o de las materias primas, amén de la "falta de apoyo de la Administración", lo que lleva a que "muchos cierren".

Precisamente, Rocío Monasterio ha relacionado estos cierres con la inseguridad en las calles, pues "si cierra el pequeño comercio, los barrios se vuelven inseguros", al tiempo que contribuye a "la gran epidemia de soledad".

"Hay que proteger al pequeño comercio, hay que ayudarle y bonificarlo", ha defendido Monasterio, que ha recordado las propuestas de Vox para ayudar a afrontar los costes energéticos y que no tengan que "bajar la persiana".

"Si el pequeño comercio cierra, no reconoceremos nuestros barrios y si nuestros barrios dejan de ser lo que eran, ya no tenemos ni la alegría en las calles, ni a los vecinos que nos saluden y nos convertiremos en esos barrios que hay en muchos lugares de Europa que se convierten en zonas donde ya nadie quiere caminar solo porque tiene miedo. Eso no lo queremos para Madrid", ha concluido Monasterio.