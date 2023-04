Villacís propone que las terrazas Covid se queden de forma permanente

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alaldía, Begoña Villacís, propondrá en su programa electoral de cara a las elecciones del 28 de mayo que las terrazas Covid en bandas de estacionamiento se queden de forma permanente porque "ya forman parte" de la ciudad.

Villacís ha recibido este miércoles de la Asociación Hostelería Madrid una menina conmemorativa y de reconocimiento por su apoyo al sector desde el Consistorio capitalino.

Tras recibir el reconocimiento, la vicealcaldesa ha subrayado que desde la formación naranja en el Ayuntamiento se tiene "una posición muy valiente" y "única" a la hora de apoyar a la hostelería de "una forma con absoluta convicción".

"Fuimos pioneros en poner las terrazas Covid que eran fundamentales para salvar puestos de trabajo. En aquel entonces, se calculó en 6.000 los puestos de trabajo que salvamos", ha reseñado.

De igual modo, ha puesto en valor que desde CS fueron valientes "a la hora de la ordenanza de terrazas con nuevas herramientas", algo que seguirán haciendo si siguen en la Alcaldía capitalina.

La líder naranja ha recalcado que desde el Ayuntamiento han creado "un nuevo Madrid que es abierto, que se ha beneficiado de estas terrazas, y que está consiguiendo conciliar con los vecinos", por lo que cree que estas terrazas, que en su momento se aprobaron con la ordenanza con un plazo de dos años, tienen que permanecer porque "son parte de Madrid".

800 TERRAZAS

Según los datos, serían unas 800 terrazas. Las asociaciones de hostelería calculan que por cada una de esas terrazas se da trabajo entre dos camareros y alguien de cocina de apoyo. Por tanto, si se eliminan podrían perder su Empleo unas 2.400 personas dentro de dos años o mantenerlas "si se consigue que sean indefinidas".

Al hilo, ha señalado que muchas ciudades europeas han replicado este modelo, recordando que Madrid ha sido pionera "en abrir las terrazas Covid y en crear ese instrumento en la ordenanza de terrazas".

Además de proponer que se mantengan estas terrazas, desde Ciudadanos se va a plantear agilizar las licencias "mediante un mecanismo de supervisión centralizado, para que las personas sepan en qué momento, en todo momento, en qué situación está su licencia, en qué punto de tramitación está, y no tengan que depender de estar llamando a la puerta de la Junta de distrito y decirle que no".

Villacís ha reivindicado el trabajo de CS en el Ayuntamiento y ha recalcado que sin los 'naranjas', Madrid no hubiera sido igual sin un partido liberal al frente

"Y hoy es un claro ejemplo de ello. Madrid no tendría las terrazas Covid si no tuviese tenido a Ciudadanos. Si no fuese por eso, muchos de esos restaurantes, varias cafeterías, hubiesen cerrado. Si la hostelería hoy me lo reconoce, no es de forma arbitraria, créanme que me lo he ganado. Me he ganado ese reconocimiento. Y ese trabajo lo tenemos que continuar, y eso lo tenemos muy claro", ha reseñado.