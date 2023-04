Martínez-Almeida lamenta el "silencio" de Maestre ante "los mejores datos de calidad del aire"

El alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado el silencio de su contrincante de Más Madrid, Rita Maestre, ante cuestiones como "los mejores datos de calidad de aire" que presenta la capital, el cobro del bono social térmico por parte de la candidata autonómica de su formación, Mónica García, o la vivienda que la familia de esta posee con una concesión vencida en Cercedilla.

Rita Maestre estuvo durante tres años y medio diciendo que no nos importaba que murieran miles de personas en la ciudad de Madrid, que éramos negacionistas, que no habíamos movido un dedo, que no hacíamos absolutamente nada, pero desde hace tres meses Rita Maestre no habla de la calidad del aire en la ciudad de Madrid. ¿Saben por qué? Porque es la mejor calidad del aire en la ciudad de Madrid de la historia", ha sostenido Martínez-Almeida en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel donde se llevará a cabo un nuevo desarrollo urbanístico.

El alcalde y candidato ha afirmado que el mes de febrero ha sido el "mejor mes de febrero de la historia" en términos de calidad del aire, así como también ha sucedido con el mes de marzo, ha defendido.

Los madrileños nunca han respirado el aire que respiramos en estos momentos desde que hay registros, según el político 'popular', quien también ha lamentado que Rita Maestre no haya vuelto a decir una sola palabra sobre la calidad del aire. Además, ha reprochado a su rival que no hable "de Mónica García" por la cuestión del bono social o por "su chalé ilegal en Cercedilla", que ocupa, según ha afirmado, una superficie "sanitaria" cuando Maestre "se manifiesta por la sanidad".

Pero lo más sorprendente, insisto, es que después de tres años y medio, el discurso de Rita Maestre se centraba prácticamente exclusivamente en el ámbito de la sostenibilidad y en el ámbito de la calidad del aire. Sin embargo, desde hace tres meses Rita Maestre es incapaz de decir una sola palabra, según ha sentenciado Martínez-Almeida, quien ha insistido en que "nunca los madrileños han respirado una calidad del aire tan buena como la que respiran en este momento".

Por otro lado, el alcalde ha cuestionado el trabajo de Rita Maestra en el anterior equipo de Gobierno municipal, sobre lo cual ha ironizado con el lema de la candidata de Más Madrid, 'Lo va a hacer Rita', y asegurar que "la pregunta no es qué va a hacer Rita", sino "qué hizo Rita".

Esa es la mejor forma de conocer lo que hará Rita, y Martínez-Almeida afirma que durante esos cuatro años ningún madrileño podría decir ni una sola de las acciones y los proyectos que llevó a cabo Rita. El regidor destaca que "la ventaja es que no es una incógnita" porque Maestre "ya ha estado cuatro años en el Gobierno de la ciudad de Madrid" sin que se sepa "ni una sola medida, ni un solo proyecto, ni una sola iniciativa que llevará a cabo". "La pregunta es, ¿qué hizo Rita?, y todos sabemos que no hizo nada", concluyó el regidor y aspirante a la reelección.