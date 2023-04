Díaz Ayuso pide una participación similar al 4M: "No vale ganar por la mínima"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido una participación similar al 71,74% del 4 de mayo de 2021 y ha defendido que "no vale ganar por la mínima o heredar las cosas, hay que ganarlas".

Así lo ha argumentado en una entrevista en Cope, , en la que ha apelado a Vox a la unidad en la región y le ha afeado los "impedimentos" que le ha puesto últimamente a su proyecto con el rechazo del partido liderado por Rocío Monasterio a propuestas como el incentivo fiscal para atraer inversión extranjera que tumbó en el último Pleno de la Asamblea de Madrid.

"Creo que lo que estamos haciendo no puede tener tantos impedimentos y tantas dificultades como últimamente a mi se me está poniendo desde este partido. Apelo a unirnos en Madrid. Luego ya a partir de ahí su deriva a mi... Ya no la puedo ni defender ni la comprendo", ha expuesto la mandataria madrileña.

Para Ayuso, una de las tareas es analizar por qué en algunas ocasiones votantes del PP dieron un paso hacia otro partido. Ve "probable" que esta fuga fuera porque "no vale con una buena gestión, sino con una defensa de unos valores y una forma de ver la vida".

Entiende que su proyecto va en esa línea, "mostrar el mejor PP", y ha sacado pecho de que en su caso ella "acierta", porque si no se consigue en algunas ocasiones "aunque se tenga razón" se le está dando "a los enemigos de España y al sanchismo". Considera que los 'populares' de Madrid encabezados por ella "acierta y sabe cómo dato las batallas" y defender los valores en torno a la "España con ganas que es Madrid".