Lobato se compromete a retomar el proyecto del tren a Navalcarnero y ampliar la L10 a Móstoles

El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad, Juan Lobato, se ha comprometido a que si llega al Gobierno Regional tras las elecciones terminará la construcción del tren a Navalcarnero y ampliará la Línea 10 de Metro hasta Móstoles, dos reivindicaciones "históricas" en la ciudad.

"La Comunidad de Madrid tiene firmado un convenio desde hace unos cuantos años con el tren de Móstoles a Navalcarnero y no ha sido capaz de cumplirlo. Ha puesto unos cuantos millones que ha tirado a la basura y ahora se va corriendo diciendo que no tiene nada que ver con este proyecto", ha apuntado.

Lobato ha insistido en que él "no huye", que se ha firmado un acuerdo y que la Comunidad de Madrid "cumplirá su compromiso". "Ese compromiso es firme y será una realidad cuando Juan Lobato gobierne", ha apostillado.

Se trata de unas declaraciones que ha hecho el candidato socialista durante su visita a la Casa Museo de Andrés Torrejón en Móstoles, acompañado de la alcaldesa, Noelia Posse, donde ha asistido a un ensayo de la representación de los hechos del 2 de mayo de 1808, que se llevarán a cabo en las fiestas y donde, al igual que hiciera en Parla, ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "respeto a las familias de Móstoles".

"Y respeto significa no llamar 'macarras' a los mostoleños, pero también significa no tener que esperar 6 años para que esté en marcha el Centro de Salud del Pau-4. Respeto a las familias de Móstoles significa también no llamarles 'macarras' y no cerrar las urgencias de Coronel de Palma", ha concluido.