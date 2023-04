Saavedra, Fuentes y Redondo se mantienen junto a Villacís para el 28M

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha dado a conocer este martes los nombres que configuran la lista electoral con la que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo para "transformar" la ciudad y en cuyo proyecto se mantienen fieles los ediles Mariano Fuentes, Silvia Saavedra y Miguel Ángel Redondo, con el apoyo de Santiago Saura cerrando la candidatura.

En un acto celebrado en el Hotel VP Plaza de España de la capital, Villacís ha detallado los nuevos nombres que se incorporan en su "nueva apuesta" a la carrera electoral en una lista que tacha de "mejor" que la anterior y transformadora para llevar a Cibeles una política "leal y limpia".

Son 57 nombres, perfiles "brillantes" y de la sociedad civil, que se suman a la candidatura liderada por Villacís, entre los que figura el expresidente de la Asamblea de Madrid Juan Trinidad. Cierra la lista Santiago Saura, hasta ahora delegado del Área Internacional, de forma simbólica por su deseo de volver a la universidad pero con el convencimiento de que los 'naranjas' seguirán siendo "determinantes" por "el bien de Madrid".

"Son valores seguros en una lista mejor que la anterior", ha reseñado la política y abogada, insistiendo en que lo ocurra en Madrid en las próximas municipales del 28 de mayo tendrá "una gran trascendencia" en el ámbito nacional.

"Hay personas que no quisieron entrar en la lista de 2019 porque la política hoy no resulta atractiva y cuesta dar el paso. No somos ajenos a las dificultades pero somos muy optimistas con las encuestas que apuntan que Cs va a entrar y va a ser muy decisivo", ha señalado.

CONSCIENTES DE QUE NO IBAN EN LA LISTA

La lista electoral se hace pública después del abandono de al menos cinco de los once ediles naranjas. Los primeros en anunciar su ruptura con el partido fueron Pepe Aniorte y Ángel Niño. Se suman a las pérdidas Alberto Serrano, Concha Chapa y Sofía Miranda.

De su marcha, la candidata a la Alcaldía se ha limitado a señalar que las personas que iban en la lista "lo sabían perfectamente" y los concejales que han roto con el partido eran conscientes de que no iba a contar con ellos, sin querer dedicar tiempo a pensar en estas pérdidas.

De riguroso blanco y amplia sonrisa, la líder 'naranja' en Madrid no ha perdido la ocasión para lanzar zascas al PP por sus negociaciones con exediles naranjas, subrayando que el mayor valor de su equipo es la integridad y la honestidad.

"La integridad es muy importante en política y una cosa de la que nos podemos congratular es que sí, he dicho dos veces a no a ser alcaldesa y es lo que más me gustaría en el mundo y voy a pelear por ello", ha recalcado.

NÚMERO 2, SILVIA SAAVEDRA

A Villacís le acompaña como 'número dos' la delegada de Coordinación Territorial en el Ayuntamiento de Madrid Silvia Saavedra, le sigue como 'número 3' el responsable de Urbanismo Mariano Fuentes, de quien ha dicho que "a muchos partidos les gustaría tenerle", y el delegado del Área de Economía Miguel Ángel Redondo.

En su intervención, la vicealcaldesa ha subrayado que desde Ciudadanos son conscientes de que estas próximas elecciones son "las más trascendentales que enfrenta la formación como partido", por lo que presentan una lista trabajada y mejor que la anterior.

"Si las elecciones de 2019 fueron importantísimas e incluía un equipo de expertos en tecnocracia para abordar la primera etapa de gobierno, ahora es una lista mucho mejor que la anterior", ha reseñado recordando las dificultades que han encarado estos años como la pandemia y reivindicando sus logros en un gobierno de coalición.

En esta línea, ha destacado que el que ha sido su equipo en Cibeles no ha ofrecido escándalos y ha tenido "la oportunidad de demostrar que son leales e íntegros". "No hay ejemplos de otros de tener ocasión de ser alcaldesa y yo lo he rechazado porque para algunos la palabra es muy importante", ha reseñado.

HITOS EN URBANISMO, ECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN

También ha sacado pecho de los logros de sus concejales como el hito de Mariano Fuentes en desbloquear la operación Chamartín o impulsar la estrategia de los desarrollos del sureste con la mayor bola de viviendas asequibles.

De igual modo, ha elogiado el trabajo de Miguel Ángel Redondo al frente al Área de Economía del Ayuntamiento capitalino con su apuesta en sectores como el videojuego o sus ayudas a los autónomos.

La vicealcaldesa igualmente ha alardeado el trabajo de Saura por transformar el área internacional del Ayuntamiento y hacer de Cs el partido más europeísta, haciendo que la capital mira al exterior.

Tras ello, ha desgranado los nombres de la lista, que incluye perfiles que provienen del sector educativo, del ámbito del derecho y de la economía, o de sectores de tecnologías.

A Miguel Ángel Redondo, le siguen en la lista Hugo Moreno, Belén del Pozo; Eduardo Torres, Ana García Grimau, Juan Trinidad; Belén Ortiz; Alejandro Fernández Vega, Cramen Gutierrez Moreno; Miguel Ángel Rodríguez, entre otros.