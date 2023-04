Miranda muestra su voluntad de seguir vinculada al deporte en la capital

La concejala delegada de deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, ha manifestado este martes que está dispuesta a participar en la campaña electoral del alcalde y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, así como ha expresado su voluntad de seguir vinculada al deporte en la capital, lo que no pasa necesariamente por ir en lista con el PP.

"Me gustaría, lo he dicho en numerosas ocasiones, me encantaría seguir haciéndolo, me apasiona mi trabajo. Creo que hay muchas maneras de seguir vinculada al deporte, que no tiene que ser concejal, pero de alguna manera me gustaría continuar; las cifras están ahí, los resultados están ahí, y eso es lo que ofrezco. Hay muchas maneras de estar en el deporte, no tiene por qué pasar estar en lista", ha explicado ante los medios de comunicación desde la plaza de Colón.

Fue ayer cuando Miranda tomaba partido de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo y pedía de forma clara el voto para el alcalde de la capital, porque con él la ciudad está "en buenas manos".