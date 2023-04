La amoladora perfecta para los amantes del bricolaje

Vivimos en la sociedad del DIY (Do It Yourself), donde cada vez hay más facilidades para que podamos hacer prácticamente todo nosotros mismos y desde casa.

Además, la pandemia que paralizó el mundo en 2020 hizo que, estando encerrados en casa, fuesemos capaces de hacer con nuestras manos mucho más de lo que pensábamos.

En los últimos años se han disparado las ventas de materiales de bricolaje, y entre las favoritas se encuentran las amoladoras a batería, mucho más cómodas que las que tienen cable, ya que puedes moverla por donde quieras sin depender de un enchufe. Para que te hagas una idea, las amoladoras llevan entre nosotros desde 1954, inventadas por la empresa alemana Ackerman + Schmitt. Desde entonces muchos amantes del bricolaje no dudan en tenerla consigo, ya que es su capacidad multi función hace que le podamos dar varios usos.

Pero ¿Cuál es la función de una amoladora?

Esta polifacética herramienta nos va a servir para más de una cosa, y como decíamos anteriormente, podrán ser de batería o cable, siendo las preferidas las de batería, claramente. Para funcionar hace girar un disco a revoluciones muy elevadas, y dependiendo del disco que escojamos podremos realizar un trabajo u otro. Se utilizan tanto a nivel casero como industrial, y pueden hacer trabajos de lijado, abrillantado, pulido y corte, atreviéndose con materiales como el granito, metal, madera, cerámica, azulejos y hasta piedra. ¿Que no te lo crees? Pues espera a ver los tipos de amoladoras que hay, ya que cada una se adapta a tus necesidades y al tipo de trabajo que vayas a realizar. Quédate leyendo un poquito más, que a continuación te lo contamos todo.

¿Cuántos tipos de amoladoras hay?

Como era de esperar, además de versátil, la amoladora es una herramienta que está disponible en varios tipos. Existen las amoladoras portátiles y las estáticas, y dentro de estos dos grandes grupos encontramos multitud de posibilidades.

Dentro del bloque de las amoladoras portátiles, encontramos la amoladora recta, que nos servirá principalmente para el lijado y pulido de algunas piezas, y también para zonas de acceso difícil donde las amoladoras angulares no podrán llegar. Las angulares son las que más triunfan entre los amantes del bricolaje, ya que tiene mucha potencia y contiene distintos tamaños de discos. Dentro del grupo de las angulares, distinguiremos entre mini amoladoras y amoladoras grandes.

La amoladora neumática es la gran desconocida a pesar de ser muy potentes, pero el cable quede alimentación de aire comprimido que necesitan hace que sean rechazadas una y otra vez por resultar algo incómodas.

En el grupo de las amoladoras estáticas encontramos la amoladora de banco, de pedestal y de banda. Este tipo de amoladoras se distinguen por no poder moverse de un mismo lugar de trabajo y tampoco las podremos utilizar para elementos muy grandes.

Sabiendo los diferentes tipos de amoladoras que existen, antes de lanzarte a comprarte una debes meditar previamente cuáles son tus circunstancias y qué uso le vas a dar. Deberás tener en cuenta la potencia, la velocidad, arranque, cantidad y tipos de discos, calidad de la amoladora y por supuesto su fuente de alimentación. Es indudable que las amoladoras que funcionan a batería nos ofrecen mayor comodidad durante su uso. Podemos movernos con mayor libertad y nos permitirá trabajar en lugares menos accesibles.Las herramientas de bricolaje están viviendo su mejor momento, ya que cada vez más buscamos la magia de poder hacer las cosas nosotros mismos.